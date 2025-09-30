- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
TEN-PF: TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD
A taxa do TEN-PF para hoje mudou para 0.22%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 26.66 e o mais alto foi 26.81.
Veja a dinâmica do par de moedas TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de TEN-PF hoje?
Hoje TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD (TEN-PF) está avaliado em 26.79. O instrumento é negociado dentro de 0.22%, o fechamento de ontem foi 26.73, e o volume de negociação atingiu 14. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de TEN-PF em tempo real.
As ações de TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD pagam dividendos?
Atualmente TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD está avaliado em 26.79. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 1.40% e USD. Monitore os movimentos de TEN-PF no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de TEN-PF?
Você pode comprar ações de TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD (TEN-PF) pelo preço atual 26.79. Ordens geralmente são executadas perto de 26.79 ou 27.09, enquanto 14 e -0.07% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de TEN-PF no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de TEN-PF?
Investir em TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD envolve considerar a faixa anual 25.82 - 27.19 e o preço atual 26.79. Muitos comparam 1.09% e 1.40% antes de enviar ordens em 26.79 ou 27.09. Estude as mudanças diárias de preço de TEN-PF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD?
O maior preço de TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD (TEN-PF) no último ano foi 27.19. As ações oscilaram bastante dentro de 25.82 - 27.19, e a comparação com 26.73 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD?
O menor preço de TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD (TEN-PF) no ano foi 25.82. A comparação com o preço atual 26.79 e 25.82 - 27.19 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de TEN-PF em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de TEN-PF?
No passado TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 26.73 e 1.40% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 26.73
- Open
- 26.81
- Bid
- 26.79
- Ask
- 27.09
- Low
- 26.66
- High
- 26.81
- Volume
- 14
- Mudança diária
- 0.22%
- Mudança mensal
- 1.09%
- Mudança de 6 meses
- 1.40%
- Mudança anual
- 1.40%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4