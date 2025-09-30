CotaçõesSeções
TEN-PF: TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD

26.79 USD 0.06 (0.22%)
Setor: Outros símbolos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do TEN-PF para hoje mudou para 0.22%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 26.66 e o mais alto foi 26.81.

Veja a dinâmica do par de moedas TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de TEN-PF hoje?

Hoje TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD (TEN-PF) está avaliado em 26.79. O instrumento é negociado dentro de 0.22%, o fechamento de ontem foi 26.73, e o volume de negociação atingiu 14. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de TEN-PF em tempo real.

As ações de TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD pagam dividendos?

Atualmente TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD está avaliado em 26.79. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 1.40% e USD. Monitore os movimentos de TEN-PF no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de TEN-PF?

Você pode comprar ações de TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD (TEN-PF) pelo preço atual 26.79. Ordens geralmente são executadas perto de 26.79 ou 27.09, enquanto 14 e -0.07% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de TEN-PF no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de TEN-PF?

Investir em TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD envolve considerar a faixa anual 25.82 - 27.19 e o preço atual 26.79. Muitos comparam 1.09% e 1.40% antes de enviar ordens em 26.79 ou 27.09. Estude as mudanças diárias de preço de TEN-PF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD?

O maior preço de TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD (TEN-PF) no último ano foi 27.19. As ações oscilaram bastante dentro de 25.82 - 27.19, e a comparação com 26.73 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD?

O menor preço de TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD (TEN-PF) no ano foi 25.82. A comparação com o preço atual 26.79 e 25.82 - 27.19 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de TEN-PF em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de TEN-PF?

No passado TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 26.73 e 1.40% após os eventos corporativos.

Faixa diária
26.66 26.81
Faixa anual
25.82 27.19
Fechamento anterior
26.73
Open
26.81
Bid
26.79
Ask
27.09
Low
26.66
High
26.81
Volume
14
Mudança diária
0.22%
Mudança mensal
1.09%
Mudança de 6 meses
1.40%
Mudança anual
1.40%
