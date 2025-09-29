クォートセクション
通貨 / TEN-PF
TEN-PF: TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD

26.79 USD 0.06 (0.22%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

TEN-PFの今日の為替レートは、0.22%変化しました。日中、通貨は1あたり26.66の安値と26.81の高値で取引されました。

TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTDダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

TEN-PF株の現在の価格は？

TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTDの株価は本日26.79です。0.22%内で取引され、前日の終値は26.73、取引量は14に達しました。TEN-PFのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTDの株は配当を出しますか？

TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTDの現在の価格は26.79です。配当方針は会社によりますが、投資家は1.40%やUSDにも注目します。TEN-PFの動きはライブチャートで確認できます。

TEN-PF株を買う方法は？

TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTDの株は現在26.79で購入可能です。注文は通常26.79または27.09付近で行われ、14や-0.07%が市場の動きを示します。TEN-PFの最新情報はライブチャートで確認できます。

TEN-PF株に投資する方法は？

TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTDへの投資では、年間の値幅25.82 - 27.19と現在の26.79を考慮します。注文は多くの場合26.79や27.09で行われる前に、1.09%や1.40%と比較されます。TEN-PFの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTDの株の最高値は？

TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTDの過去1年の最高値は27.19でした。25.82 - 27.19内で株価は大きく変動し、26.73と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTDのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTDの株の最低値は？

TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD(TEN-PF)の年間最安値は25.82でした。現在の26.79や25.82 - 27.19と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。TEN-PFの動きはライブチャートで確認できます。

TEN-PFの株式分割はいつ行われましたか？

TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTDは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、26.73、1.40%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
26.66 26.81
1年のレンジ
25.82 27.19
以前の終値
26.73
始値
26.81
買値
26.79
買値
27.09
安値
26.66
高値
26.81
出来高
14
1日の変化
0.22%
1ヶ月の変化
1.09%
6ヶ月の変化
1.40%
1年の変化
1.40%
