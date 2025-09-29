- 概要
TEN-PF: TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD
TEN-PFの今日の為替レートは、0.22%変化しました。日中、通貨は1あたり26.66の安値と26.81の高値で取引されました。
TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTDダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
TEN-PF株の現在の価格は？
TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTDの株価は本日26.79です。0.22%内で取引され、前日の終値は26.73、取引量は14に達しました。TEN-PFのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTDの株は配当を出しますか？
TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTDの現在の価格は26.79です。配当方針は会社によりますが、投資家は1.40%やUSDにも注目します。TEN-PFの動きはライブチャートで確認できます。
TEN-PF株を買う方法は？
TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTDの株は現在26.79で購入可能です。注文は通常26.79または27.09付近で行われ、14や-0.07%が市場の動きを示します。TEN-PFの最新情報はライブチャートで確認できます。
TEN-PF株に投資する方法は？
TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTDへの投資では、年間の値幅25.82 - 27.19と現在の26.79を考慮します。注文は多くの場合26.79や27.09で行われる前に、1.09%や1.40%と比較されます。TEN-PFの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTDの株の最高値は？
TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTDの過去1年の最高値は27.19でした。25.82 - 27.19内で株価は大きく変動し、26.73と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTDのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTDの株の最低値は？
TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD(TEN-PF)の年間最安値は25.82でした。現在の26.79や25.82 - 27.19と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。TEN-PFの動きはライブチャートで確認できます。
TEN-PFの株式分割はいつ行われましたか？
TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTDは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、26.73、1.40%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 26.73
- 始値
- 26.81
- 買値
- 26.79
- 買値
- 27.09
- 安値
- 26.66
- 高値
- 26.81
- 出来高
- 14
- 1日の変化
- 0.22%
- 1ヶ月の変化
- 1.09%
- 6ヶ月の変化
- 1.40%
- 1年の変化
- 1.40%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前