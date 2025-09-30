- Panoramica
TEN-PF: TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD
Il tasso di cambio TEN-PF ha avuto una variazione del 0.22% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 26.66 e ad un massimo di 26.81.
Segui le dinamiche di TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni TEN-PF oggi?
Oggi le azioni TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD sono prezzate a 26.79. Viene scambiato all'interno di 0.22%, la chiusura di ieri è stata 26.73 e il volume degli scambi ha raggiunto 14. Il grafico dei prezzi in tempo reale di TEN-PF mostra questi aggiornamenti.
Le azioni TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD pagano dividendi?
TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD è attualmente valutato a 26.79. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 1.40% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di TEN-PF.
Come acquistare azioni TEN-PF?
Puoi acquistare azioni TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD al prezzo attuale di 26.79. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 26.79 o 27.09, mentre 14 e -0.07% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di TEN-PF sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni TEN-PF?
Investire in TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD implica considerare l'intervallo annuale 25.82 - 27.19 e il prezzo attuale 26.79. Molti confrontano 1.09% e 1.40% prima di effettuare ordini su 26.79 o 27.09. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di TEN-PF con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD?
Il prezzo massimo di TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD nell'ultimo anno è stato 27.19. All'interno di 25.82 - 27.19, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 26.73 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD?
Il prezzo più basso di TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD (TEN-PF) nel corso dell'anno è stato 25.82. Confrontandolo con gli attuali 26.79 e 25.82 - 27.19 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda TEN-PF muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di TEN-PF?
TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 26.73 e 1.40%.
- Chiusura Precedente
- 26.73
- Apertura
- 26.81
- Bid
- 26.79
- Ask
- 27.09
- Minimo
- 26.66
- Massimo
- 26.81
- Volume
- 14
- Variazione giornaliera
- 0.22%
- Variazione Mensile
- 1.09%
- Variazione Semestrale
- 1.40%
- Variazione Annuale
- 1.40%
