TEN-PF: TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD
Курс TEN-PF за сегодня изменился на 0.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.66, а максимальная — 26.81.
Следите за динамикой TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TEN-PF сегодня?
TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD (TEN-PF) сегодня оценивается на уровне 26.79. Инструмент торгуется в пределах 0.22%, вчерашнее закрытие составило 26.73, а торговый объем достиг 14. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TEN-PF в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD?
TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD в настоящее время оценивается в 26.79. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.40% и USD. Отслеживайте движения TEN-PF на графике в реальном времени.
Как купить акции TEN-PF?
Вы можете купить акции TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD (TEN-PF) по текущей цене 26.79. Ордера обычно размещаются около 26.79 или 27.09, тогда как 14 и -0.07% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TEN-PF на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TEN-PF?
Инвестирование в TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD предполагает учет годового диапазона 25.82 - 27.19 и текущей цены 26.79. Многие сравнивают 1.09% и 1.40% перед размещением ордеров на 26.79 или 27.09. Изучайте ежедневные изменения цены TEN-PF на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD?
Самая высокая цена TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD (TEN-PF) за последний год составила 27.19. Акции заметно колебались в пределах 25.82 - 27.19, сравнение с 26.73 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD?
Самая низкая цена TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD (TEN-PF) за год составила 25.82. Сравнение с текущими 26.79 и 25.82 - 27.19 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TEN-PF во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TEN-PF?
В прошлом TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.73 и 1.40% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 26.73
- Open
- 26.81
- Bid
- 26.79
- Ask
- 27.09
- Low
- 26.66
- High
- 26.81
- Объем
- 14
- Дневное изменение
- 0.22%
- Месячное изменение
- 1.09%
- 6-месячное изменение
- 1.40%
- Годовое изменение
- 1.40%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%