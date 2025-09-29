КотировкиРазделы
Валюты / TEN-PF
Назад в Рынок акций США

TEN-PF: TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD

26.79 USD 0.06 (0.22%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс TEN-PF за сегодня изменился на 0.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.66, а максимальная — 26.81.

Следите за динамикой TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TEN-PF сегодня?

TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD (TEN-PF) сегодня оценивается на уровне 26.79. Инструмент торгуется в пределах 0.22%, вчерашнее закрытие составило 26.73, а торговый объем достиг 14. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TEN-PF в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD?

TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD в настоящее время оценивается в 26.79. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.40% и USD. Отслеживайте движения TEN-PF на графике в реальном времени.

Как купить акции TEN-PF?

Вы можете купить акции TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD (TEN-PF) по текущей цене 26.79. Ордера обычно размещаются около 26.79 или 27.09, тогда как 14 и -0.07% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TEN-PF на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TEN-PF?

Инвестирование в TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD предполагает учет годового диапазона 25.82 - 27.19 и текущей цены 26.79. Многие сравнивают 1.09% и 1.40% перед размещением ордеров на 26.79 или 27.09. Изучайте ежедневные изменения цены TEN-PF на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD?

Самая высокая цена TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD (TEN-PF) за последний год составила 27.19. Акции заметно колебались в пределах 25.82 - 27.19, сравнение с 26.73 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD?

Самая низкая цена TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD (TEN-PF) за год составила 25.82. Сравнение с текущими 26.79 и 25.82 - 27.19 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TEN-PF во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TEN-PF?

В прошлом TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.73 и 1.40% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
26.66 26.81
Годовой диапазон
25.82 27.19
Предыдущее закрытие
26.73
Open
26.81
Bid
26.79
Ask
27.09
Low
26.66
High
26.81
Объем
14
Дневное изменение
0.22%
Месячное изменение
1.09%
6-месячное изменение
1.40%
Годовое изменение
1.40%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.