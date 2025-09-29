报价部分
货币 / TEN-PF
TEN-PF: TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD

26.79 USD 0.06 (0.22%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日TEN-PF汇率已更改0.22%。当日，交易品种以低点26.66和高点26.81进行交易。

关注TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

TEN-PF股票今天的价格是多少？

TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD股票今天的定价为26.79。它在0.22%范围内交易，昨天的收盘价为26.73，交易量达到14。TEN-PF的实时价格图表显示了这些更新。

TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD股票是否支付股息？

TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD目前的价值为26.79。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.40%和USD。实时查看图表以跟踪TEN-PF走势。

如何购买TEN-PF股票？

您可以以26.79的当前价格购买TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD股票。订单通常设置在26.79或27.09附近，而14和-0.07%显示市场活动。立即关注TEN-PF的实时图表更新。

如何投资TEN-PF股票？

投资TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD需要考虑年度范围25.82 - 27.19和当前价格26.79。许多人在以26.79或27.09下订单之前，会比较1.09%和。实时查看TEN-PF价格图表，了解每日变化。

TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD股票的最高价格是多少？

在过去一年中，TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD的最高价格是27.19。在25.82 - 27.19内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD的绩效。

TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD股票的最低价格是多少？

TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD（TEN-PF）的最低价格为25.82。将其与当前的26.79和25.82 - 27.19进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TEN-PF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TEN-PF股票是什么时候拆分的？

TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、26.73和1.40%中可见。

日范围
26.66 26.81
年范围
25.82 27.19
前一天收盘价
26.73
开盘价
26.81
卖价
26.79
买价
27.09
最低价
26.66
最高价
26.81
交易量
14
日变化
0.22%
月变化
1.09%
6个月变化
1.40%
年变化
1.40%
