TEN-PF股票今天的价格是多少？ TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD股票今天的定价为26.79。它在0.22%范围内交易，昨天的收盘价为26.73，交易量达到14。TEN-PF的实时价格图表显示了这些更新。

TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD股票是否支付股息？ TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD目前的价值为26.79。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.40%和USD。实时查看图表以跟踪TEN-PF走势。

如何购买TEN-PF股票？ 您可以以26.79的当前价格购买TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD股票。订单通常设置在26.79或27.09附近，而14和-0.07%显示市场活动。立即关注TEN-PF的实时图表更新。

如何投资TEN-PF股票？ 投资TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD需要考虑年度范围25.82 - 27.19和当前价格26.79。许多人在以26.79或27.09下订单之前，会比较1.09%和。实时查看TEN-PF价格图表，了解每日变化。

TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD的最高价格是27.19。在25.82 - 27.19内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD的绩效。

TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD股票的最低价格是多少？ TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD（TEN-PF）的最低价格为25.82。将其与当前的26.79和25.82 - 27.19进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TEN-PF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。