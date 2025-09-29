- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
TEN-PF: TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD
El tipo de cambio de TEN-PF de hoy ha cambiado un 0.22%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 26.66, mientras que el máximo ha alcanzado 26.81.
Siga la dinámica de la pareja de divisas TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de TEN-PF hoy?
TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD (TEN-PF) se evalúa hoy en 26.79. El instrumento se negocia dentro de 0.22%; el cierre de ayer ha sido 26.73 y el volumen comercial ha alcanzado 14. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios TEN-PF en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD?
TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD se evalúa actualmente en 26.79. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 1.40% y USD. Monitoree los movimientos de TEN-PF en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de TEN-PF?
Puede comprar acciones de TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD (TEN-PF) al precio actual de 26.79. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 26.79 o 27.09, mientras que 14 y -0.07% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de TEN-PF en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de TEN-PF?
Invertir en TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD implica tener en cuenta el rango anual 25.82 - 27.19 y el precio actual 26.79. Muchos comparan 1.09% y 1.40% antes de colocar órdenes en 26.79 o 27.09. Estudie los cambios diarios de precios de TEN-PF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD?
El precio más alto de TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD (TEN-PF) en el último año ha sido 27.19. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 25.82 - 27.19, una comparación con 26.73 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD?
El precio más bajo de TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD (TEN-PF) para el año ha sido 25.82. La comparación con los actuales 26.79 y 25.82 - 27.19 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de TEN-PF en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de TEN-PF?
En el pasado, TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 26.73 y 1.40% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 26.73
- Open
- 26.81
- Bid
- 26.79
- Ask
- 27.09
- Low
- 26.66
- High
- 26.81
- Volumen
- 14
- Cambio diario
- 0.22%
- Cambio mensual
- 1.09%
- Cambio a 6 meses
- 1.40%
- Cambio anual
- 1.40%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.