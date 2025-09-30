- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
TEN-PF: TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD
Der Wechselkurs von TEN-PF hat sich für heute um 0.22% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 26.66 bis zu einem Hoch von 26.81 gehandelt.
Verfolgen Sie die TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von TEN-PF heute?
Die Aktie von TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD (TEN-PF) notiert heute bei 26.79. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.22% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 26.73 und das Handelsvolumen erreichte 14. Das Live-Chart von TEN-PF zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie TEN-PF Dividenden?
TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD wird derzeit mit 26.79 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 1.40% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von TEN-PF zu verfolgen.
Wie kaufe ich TEN-PF-Aktien?
Sie können Aktien von TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD (TEN-PF) zum aktuellen Kurs von 26.79 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 26.79 oder 27.09 platziert, während 14 und -0.07% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von TEN-PF auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in TEN-PF-Aktien?
Bei einer Investition in TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD müssen die jährliche Spanne 25.82 - 27.19 und der aktuelle Kurs 26.79 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.09% und 1.40%, bevor sie Orders zu 26.79 oder 27.09 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von TEN-PF.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD?
Der höchste Kurs von TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD (TEN-PF) im vergangenen Jahr lag bei 27.19. Innerhalb von 25.82 - 27.19 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 26.73 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD?
Der niedrigste Kurs von TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD (TEN-PF) im Laufe des Jahres betrug 25.82. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 26.79 und der Spanne 25.82 - 27.19 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von TEN-PF live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von TEN-PF statt?
TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 26.73 und 1.40% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 26.73
- Eröffnung
- 26.81
- Bid
- 26.79
- Ask
- 27.09
- Tief
- 26.66
- Hoch
- 26.81
- Volumen
- 14
- Tagesänderung
- 0.22%
- Monatsänderung
- 1.09%
- 6-Monatsänderung
- 1.40%
- Jahresänderung
- 1.40%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4