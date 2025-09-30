KurseKategorien
TEN-PF: TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD

26.79 USD 0.06 (0.22%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von TEN-PF hat sich für heute um 0.22% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 26.66 bis zu einem Hoch von 26.81 gehandelt.

Verfolgen Sie die TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von TEN-PF heute?

Die Aktie von TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD (TEN-PF) notiert heute bei 26.79. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.22% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 26.73 und das Handelsvolumen erreichte 14. Das Live-Chart von TEN-PF zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie TEN-PF Dividenden?

TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD wird derzeit mit 26.79 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 1.40% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von TEN-PF zu verfolgen.

Wie kaufe ich TEN-PF-Aktien?

Sie können Aktien von TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD (TEN-PF) zum aktuellen Kurs von 26.79 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 26.79 oder 27.09 platziert, während 14 und -0.07% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von TEN-PF auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in TEN-PF-Aktien?

Bei einer Investition in TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD müssen die jährliche Spanne 25.82 - 27.19 und der aktuelle Kurs 26.79 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.09% und 1.40%, bevor sie Orders zu 26.79 oder 27.09 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von TEN-PF.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD?

Der höchste Kurs von TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD (TEN-PF) im vergangenen Jahr lag bei 27.19. Innerhalb von 25.82 - 27.19 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 26.73 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD?

Der niedrigste Kurs von TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD (TEN-PF) im Laufe des Jahres betrug 25.82. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 26.79 und der Spanne 25.82 - 27.19 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von TEN-PF live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von TEN-PF statt?

TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 26.73 und 1.40% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
26.66 26.81
Jahresspanne
25.82 27.19
Vorheriger Schlusskurs
26.73
Eröffnung
26.81
Bid
26.79
Ask
27.09
Tief
26.66
Hoch
26.81
Volumen
14
Tagesänderung
0.22%
Monatsänderung
1.09%
6-Monatsänderung
1.40%
Jahresänderung
1.40%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4