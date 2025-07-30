Moedas / TEF
TEF: Telefonica SA
5.36 USD 0.00 (0.00%)
Setor: Serviços de comunicação Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do TEF para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 5.35 e o mais alto foi 5.38.
Veja a dinâmica do par de moedas Telefonica SA. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
5.35 5.38
Faixa anual
3.89 5.72
- Fechamento anterior
- 5.36
- Open
- 5.35
- Bid
- 5.36
- Ask
- 5.66
- Low
- 5.35
- High
- 5.38
- Volume
- 431
- Mudança diária
- 0.00%
- Mudança mensal
- 0.75%
- Mudança de 6 meses
- 14.29%
- Mudança anual
- 10.74%
