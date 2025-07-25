Valute / TEF
TEF: Telefonica SA
5.24 USD 0.02 (0.38%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio TEF ha avuto una variazione del -0.38% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.23 e ad un massimo di 5.29.
Segui le dinamiche di Telefonica SA. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
TEF News
Intervallo Giornaliero
5.23 5.29
Intervallo Annuale
3.89 5.72
- Chiusura Precedente
- 5.26
- Apertura
- 5.28
- Bid
- 5.24
- Ask
- 5.54
- Minimo
- 5.23
- Massimo
- 5.29
- Volume
- 526
- Variazione giornaliera
- -0.38%
- Variazione Mensile
- -1.50%
- Variazione Semestrale
- 11.73%
- Variazione Annuale
- 8.26%
20 settembre, sabato