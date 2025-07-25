QuotazioniSezioni
TEF: Telefonica SA

5.24 USD 0.02 (0.38%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio TEF ha avuto una variazione del -0.38% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.23 e ad un massimo di 5.29.

Segui le dinamiche di Telefonica SA. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
5.23 5.29
Intervallo Annuale
3.89 5.72
Chiusura Precedente
5.26
Apertura
5.28
Bid
5.24
Ask
5.54
Minimo
5.23
Massimo
5.29
Volume
526
Variazione giornaliera
-0.38%
Variazione Mensile
-1.50%
Variazione Semestrale
11.73%
Variazione Annuale
8.26%
20 settembre, sabato