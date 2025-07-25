通貨 / TEF
TEF: Telefonica SA
5.26 USD 0.10 (1.87%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
TEFの今日の為替レートは、-1.87%変化しました。日中、通貨は1あたり5.26の安値と5.32の高値で取引されました。
Telefonica SAダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
TEF News
1日のレンジ
5.26 5.32
1年のレンジ
3.89 5.72
- 以前の終値
- 5.36
- 始値
- 5.31
- 買値
- 5.26
- 買値
- 5.56
- 安値
- 5.26
- 高値
- 5.32
- 出来高
- 568
- 1日の変化
- -1.87%
- 1ヶ月の変化
- -1.13%
- 6ヶ月の変化
- 12.15%
- 1年の変化
- 8.68%
