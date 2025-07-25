КотировкиРазделы
TEF: Telefonica SA

5.36 USD 0.01 (0.19%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс TEF за сегодня изменился на 0.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.33, а максимальная — 5.38.

Следите за динамикой Telefonica SA. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
5.33 5.38
Годовой диапазон
3.89 5.72
Предыдущее закрытие
5.35
Open
5.33
Bid
5.36
Ask
5.66
Low
5.33
High
5.38
Объем
550
Дневное изменение
0.19%
Месячное изменение
0.75%
6-месячное изменение
14.29%
Годовое изменение
10.74%
