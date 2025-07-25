Валюты / TEF
TEF: Telefonica SA
5.36 USD 0.01 (0.19%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TEF за сегодня изменился на 0.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.33, а максимальная — 5.38.
Следите за динамикой Telefonica SA. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости TEF
- Telefonica looks to M&A to give European telecoms broader vision
- Spain stocks lower at close of trade; IBEX 35 down 0.82%
- Spain stocks higher at close of trade; IBEX 35 up 0.38%
- Spain stocks lower at close of trade; IBEX 35 down 0.04%
- Coty, Bilibili, Canadian Solar And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - Bilibili (NASDAQ:BILI), Coty (NYSE:COTY)
- Telefonica renews Huawei 5G contract for Spanish retail network - report
- Top Analyst Reports for Merck, Palo Alto & Freeport
- TEF vs. TU: Which Stock Is the Better Value Option?
- AXA IM in talks for 30% stake in Telefónica’s Spanish fiber venture - report
- BCE Q2 Earnings Miss, Revenues Beat Estimates, Guidance Revised
- 1&1 AG reports Q2 EBITDA miss, reiterates lowered FY outlook
- Is Telefonica (TEF) a Great Value Stock Right Now?
- Liberty Global stock price target raised to $21 by Benchmark
- Telefonica's Q2 Earnings Match, Top Line Misses Estimates & Slides Y/Y
- Network fee on Big Tech not a viable solution to boost EU digital rollout, EU says
- Telefonica ADR earnings missed by $0.02, revenue fell short of estimates
- Telefonica replaces Huawei 5G equipment in Europe, sticks with it in Brazil
- Earnings call transcript: Telefonica Q2 2025 sees steady growth, strategic focus
- Virgin Media O2’s plan to spin off infrastructure is scrapped, Telefonica CEO says
- Telefonica shares fall on FX drag, German and U.K. weakness in Q2
- Telefónica sticks to 2025 targets as FX hits revenue, profit steady
- Telefonica Q2 2025 slides: Organic growth continues amid strategic transformation
- Morning Bid: No more sleep this week
- Is NiSource (NI) Stock Outpacing Its Utilities Peers This Year?
Дневной диапазон
5.33 5.38
Годовой диапазон
3.89 5.72
- Предыдущее закрытие
- 5.35
- Open
- 5.33
- Bid
- 5.36
- Ask
- 5.66
- Low
- 5.33
- High
- 5.38
- Объем
- 550
- Дневное изменение
- 0.19%
- Месячное изменение
- 0.75%
- 6-месячное изменение
- 14.29%
- Годовое изменение
- 10.74%
