KurseKategorien
Währungen / TEF
Zurück zum Aktien

TEF: Telefonica SA

5.26 USD 0.10 (1.87%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von TEF hat sich für heute um -1.87% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.26 bis zu einem Hoch von 5.32 gehandelt.

Verfolgen Sie die Telefonica SA-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TEF News

Tagesspanne
5.26 5.32
Jahresspanne
3.89 5.72
Vorheriger Schlusskurs
5.36
Eröffnung
5.31
Bid
5.26
Ask
5.56
Tief
5.26
Hoch
5.32
Volumen
568
Tagesänderung
-1.87%
Monatsänderung
-1.13%
6-Monatsänderung
12.15%
Jahresänderung
8.68%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K