TEF: Telefonica SA
5.26 USD 0.10 (1.87%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TEF hat sich für heute um -1.87% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.26 bis zu einem Hoch von 5.32 gehandelt.
Verfolgen Sie die Telefonica SA-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
TEF News
- Telekom-Vorstand: KI wird Hotline-Kontakte stark verkürzen
- Telefonica looks to M&A to give European telecoms broader vision
- Spain stocks lower at close of trade; IBEX 35 down 0.82%
- Spain stocks higher at close of trade; IBEX 35 up 0.38%
- Spain stocks lower at close of trade; IBEX 35 down 0.04%
- Coty, Bilibili, Canadian Solar And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - Bilibili (NASDAQ:BILI), Coty (NYSE:COTY)
- Telefonica renews Huawei 5G contract for Spanish retail network - report
- Top Analyst Reports for Merck, Palo Alto & Freeport
- TEF vs. TU: Which Stock Is the Better Value Option?
- AXA IM in talks for 30% stake in Telefónica’s Spanish fiber venture - report
- BCE Q2 Earnings Miss, Revenues Beat Estimates, Guidance Revised
- 1&1 AG reports Q2 EBITDA miss, reiterates lowered FY outlook
- Is Telefonica (TEF) a Great Value Stock Right Now?
- Liberty Global stock price target raised to $21 by Benchmark
- Telefonica's Q2 Earnings Match, Top Line Misses Estimates & Slides Y/Y
- Network fee on Big Tech not a viable solution to boost EU digital rollout, EU says
- Telefonica ADR earnings missed by $0.02, revenue fell short of estimates
- Telefonica replaces Huawei 5G equipment in Europe, sticks with it in Brazil
- Earnings call transcript: Telefonica Q2 2025 sees steady growth, strategic focus
- Virgin Media O2’s plan to spin off infrastructure is scrapped, Telefonica CEO says
- Telefonica shares fall on FX drag, German and U.K. weakness in Q2
- Telefónica sticks to 2025 targets as FX hits revenue, profit steady
- Telefonica Q2 2025 slides: Organic growth continues amid strategic transformation
- Morning Bid: No more sleep this week
Tagesspanne
5.26 5.32
Jahresspanne
3.89 5.72
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.36
- Eröffnung
- 5.31
- Bid
- 5.26
- Ask
- 5.56
- Tief
- 5.26
- Hoch
- 5.32
- Volumen
- 568
- Tagesänderung
- -1.87%
- Monatsänderung
- -1.13%
- 6-Monatsänderung
- 12.15%
- Jahresänderung
- 8.68%
