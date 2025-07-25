통화 / TEF
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
TEF: Telefonica SA
5.24 USD 0.02 (0.38%)
부문: 커뮤니케이션 서비스 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
TEF 환율이 오늘 -0.38%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 5.23이고 고가는 5.29이었습니다.
Telefonica SA 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TEF News
- Telefonica looks to M&A to give European telecoms broader vision
- Spain stocks lower at close of trade; IBEX 35 down 0.82%
- Spain stocks higher at close of trade; IBEX 35 up 0.38%
- Spain stocks lower at close of trade; IBEX 35 down 0.04%
- Coty, Bilibili, Canadian Solar And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - Bilibili (NASDAQ:BILI), Coty (NYSE:COTY)
- Telefonica renews Huawei 5G contract for Spanish retail network - report
- Top Analyst Reports for Merck, Palo Alto & Freeport
- TEF vs. TU: Which Stock Is the Better Value Option?
- AXA IM in talks for 30% stake in Telefónica’s Spanish fiber venture - report
- BCE Q2 Earnings Miss, Revenues Beat Estimates, Guidance Revised
- 1&1 AG reports Q2 EBITDA miss, reiterates lowered FY outlook
- Is Telefonica (TEF) a Great Value Stock Right Now?
- Liberty Global stock price target raised to $21 by Benchmark
- Telefonica's Q2 Earnings Match, Top Line Misses Estimates & Slides Y/Y
- Network fee on Big Tech not a viable solution to boost EU digital rollout, EU says
- Telefonica ADR earnings missed by $0.02, revenue fell short of estimates
- Telefonica replaces Huawei 5G equipment in Europe, sticks with it in Brazil
- Earnings call transcript: Telefonica Q2 2025 sees steady growth, strategic focus
- Virgin Media O2’s plan to spin off infrastructure is scrapped, Telefonica CEO says
- Telefonica shares fall on FX drag, German and U.K. weakness in Q2
- Telefónica sticks to 2025 targets as FX hits revenue, profit steady
- Telefonica Q2 2025 slides: Organic growth continues amid strategic transformation
- Morning Bid: No more sleep this week
- Is NiSource (NI) Stock Outpacing Its Utilities Peers This Year?
일일 변동 비율
5.23 5.29
년간 변동
3.89 5.72
- 이전 종가
- 5.26
- 시가
- 5.28
- Bid
- 5.24
- Ask
- 5.54
- 저가
- 5.23
- 고가
- 5.29
- 볼륨
- 526
- 일일 변동
- -0.38%
- 월 변동
- -1.50%
- 6개월 변동
- 11.73%
- 년간 변동율
- 8.26%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K