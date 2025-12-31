- Visão do mercado
TDWD: Tailwind 2.0 Acquisition Corp.
A taxa do TDWD para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 9.8500 e o mais alto foi 9.8600.
Veja a dinâmica do par de moedas Tailwind 2.0 Acquisition Corp.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de TDWD hoje?
Hoje Tailwind 2.0 Acquisition Corp. (TDWD) está avaliado em 9.8600. O instrumento é negociado dentro de 9.8500 - 9.8600, o fechamento de ontem foi 9.8600, e o volume de negociação atingiu 54. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de TDWD em tempo real.
As ações de Tailwind 2.0 Acquisition Corp. pagam dividendos?
Atualmente Tailwind 2.0 Acquisition Corp. está avaliado em 9.8600. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -0.10% e USD. Monitore os movimentos de TDWD no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de TDWD?
Você pode comprar ações de Tailwind 2.0 Acquisition Corp. (TDWD) pelo preço atual 9.8600. Ordens geralmente são executadas perto de 9.8600 ou 9.8630, enquanto 54 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de TDWD no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de TDWD?
Investir em Tailwind 2.0 Acquisition Corp. envolve considerar a faixa anual 9.8300 - 9.8800 e o preço atual 9.8600. Muitos comparam -0.10% e -0.10% antes de enviar ordens em 9.8600 ou 9.8630. Estude as mudanças diárias de preço de TDWD no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Tailwind 2.0 Acquisition Corp.?
O maior preço de Tailwind 2.0 Acquisition Corp. (TDWD) no último ano foi 9.8800. As ações oscilaram bastante dentro de 9.8300 - 9.8800, e a comparação com 9.8600 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Tailwind 2.0 Acquisition Corp. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Tailwind 2.0 Acquisition Corp.?
O menor preço de Tailwind 2.0 Acquisition Corp. (TDWD) no ano foi 9.8300. A comparação com o preço atual 9.8600 e 9.8300 - 9.8800 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de TDWD em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de TDWD?
No passado Tailwind 2.0 Acquisition Corp. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 9.8600 e -0.10% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 9.8600
- Open
- 9.8600
- Bid
- 9.8600
- Ask
- 9.8630
- Low
- 9.8500
- High
- 9.8600
- Volume
- 54
- Mudança diária
- 0.00%
- Mudança mensal
- -0.10%
- Mudança de 6 meses
- -0.10%
- Mudança anual
- -0.10%
- Atu.
- 199 mil
- Projeç.
- 227 mil
- Prév.
- 215 mil
- Atu.
- 1.866 milh
- Projeç.
- 1.910 milh
- Prév.
- 1.913 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.