TDWD: Tailwind 2.0 Acquisition Corp.
Der Wechselkurs von TDWD hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.8500 bis zu einem Hoch von 9.8600 gehandelt.
Verfolgen Sie die Tailwind 2.0 Acquisition Corp.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von TDWD heute?
Die Aktie von Tailwind 2.0 Acquisition Corp. (TDWD) notiert heute bei 9.8600. Sie wird innerhalb einer Spanne von 9.8500 - 9.8600 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 9.8600 und das Handelsvolumen erreichte 54. Das Live-Chart von TDWD zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie TDWD Dividenden?
Tailwind 2.0 Acquisition Corp. wird derzeit mit 9.8600 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -0.10% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von TDWD zu verfolgen.
Wie kaufe ich TDWD-Aktien?
Sie können Aktien von Tailwind 2.0 Acquisition Corp. (TDWD) zum aktuellen Kurs von 9.8600 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 9.8600 oder 9.8630 platziert, während 54 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von TDWD auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in TDWD-Aktien?
Bei einer Investition in Tailwind 2.0 Acquisition Corp. müssen die jährliche Spanne 9.8300 - 9.8800 und der aktuelle Kurs 9.8600 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.10% und -0.10%, bevor sie Orders zu 9.8600 oder 9.8630 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von TDWD.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Tailwind 2.0 Acquisition Corp.?
Der höchste Kurs von Tailwind 2.0 Acquisition Corp. (TDWD) im vergangenen Jahr lag bei 9.8800. Innerhalb von 9.8300 - 9.8800 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 9.8600 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Tailwind 2.0 Acquisition Corp. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Tailwind 2.0 Acquisition Corp.?
Der niedrigste Kurs von Tailwind 2.0 Acquisition Corp. (TDWD) im Laufe des Jahres betrug 9.8300. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 9.8600 und der Spanne 9.8300 - 9.8800 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von TDWD live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von TDWD statt?
Tailwind 2.0 Acquisition Corp. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 9.8600 und -0.10% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 9.8600
- Eröffnung
- 9.8600
- Bid
- 9.8600
- Ask
- 9.8630
- Tief
- 9.8500
- Hoch
- 9.8600
- Volumen
- 54
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- -0.10%
- 6-Monatsänderung
- -0.10%
- Jahresänderung
- -0.10%
- Akt
- 199 K
- Erw
- 227 K
- Vorh
- 215 K
- Akt
- 1.866 M
- Erw
- 1.910 M
- Vorh
- 1.913 M
- Akt
-
- Erw
- Vorh