TDWD: Tailwind 2.0 Acquisition Corp.

9.8600 USD 0.0000 (0.00%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TDWD за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.8500, а максимальная — 9.8600.

Следите за динамикой Tailwind 2.0 Acquisition Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TDWD сегодня?

Tailwind 2.0 Acquisition Corp. (TDWD) сегодня оценивается на уровне 9.8600. Инструмент торгуется в пределах 9.8500 - 9.8600, вчерашнее закрытие составило 9.8600, а торговый объем достиг 54. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TDWD в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Tailwind 2.0 Acquisition Corp.?

Tailwind 2.0 Acquisition Corp. в настоящее время оценивается в 9.8600. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.10% и USD. Отслеживайте движения TDWD на графике в реальном времени.

Как купить акции TDWD?

Вы можете купить акции Tailwind 2.0 Acquisition Corp. (TDWD) по текущей цене 9.8600. Ордера обычно размещаются около 9.8600 или 9.8630, тогда как 54 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TDWD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TDWD?

Инвестирование в Tailwind 2.0 Acquisition Corp. предполагает учет годового диапазона 9.8300 - 9.8800 и текущей цены 9.8600. Многие сравнивают -0.10% и -0.10% перед размещением ордеров на 9.8600 или 9.8630. Изучайте ежедневные изменения цены TDWD на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Tailwind 2.0 Acquisition Corp.?

Самая высокая цена Tailwind 2.0 Acquisition Corp. (TDWD) за последний год составила 9.8800. Акции заметно колебались в пределах 9.8300 - 9.8800, сравнение с 9.8600 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Tailwind 2.0 Acquisition Corp. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Tailwind 2.0 Acquisition Corp.?

Самая низкая цена Tailwind 2.0 Acquisition Corp. (TDWD) за год составила 9.8300. Сравнение с текущими 9.8600 и 9.8300 - 9.8800 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TDWD во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TDWD?

В прошлом Tailwind 2.0 Acquisition Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 9.8600 и -0.10% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
9.8500 9.8600
Годовой диапазон
9.8300 9.8800
Предыдущее закрытие
9.8600
Open
9.8600
Bid
9.8600
Ask
9.8630
Low
9.8500
High
9.8600
Объем
54
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
-0.10%
6-месячное изменение
-0.10%
Годовое изменение
-0.10%
31 декабря, среда
13:30
USD
Число заявок на пособия по безработице
Акт.
199 тыс
Прог.
227 тыс
Пред.
215 тыс
13:30
USD
Число получателей пособий по безработице
Акт.
1.866 млн
Прог.
1.910 млн
Пред.
1.913 млн
19:00
USD
Публикация протокола заседания FOMC
Акт.
Прог.
Пред.