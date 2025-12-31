- Обзор рынка
TDWD: Tailwind 2.0 Acquisition Corp.
Курс TDWD за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.8500, а максимальная — 9.8600.
Следите за динамикой Tailwind 2.0 Acquisition Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TDWD сегодня?
Tailwind 2.0 Acquisition Corp. (TDWD) сегодня оценивается на уровне 9.8600. Инструмент торгуется в пределах 9.8500 - 9.8600, вчерашнее закрытие составило 9.8600, а торговый объем достиг 54. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TDWD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Tailwind 2.0 Acquisition Corp.?
Tailwind 2.0 Acquisition Corp. в настоящее время оценивается в 9.8600. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.10% и USD. Отслеживайте движения TDWD на графике в реальном времени.
Как купить акции TDWD?
Вы можете купить акции Tailwind 2.0 Acquisition Corp. (TDWD) по текущей цене 9.8600. Ордера обычно размещаются около 9.8600 или 9.8630, тогда как 54 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TDWD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TDWD?
Инвестирование в Tailwind 2.0 Acquisition Corp. предполагает учет годового диапазона 9.8300 - 9.8800 и текущей цены 9.8600. Многие сравнивают -0.10% и -0.10% перед размещением ордеров на 9.8600 или 9.8630. Изучайте ежедневные изменения цены TDWD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Tailwind 2.0 Acquisition Corp.?
Самая высокая цена Tailwind 2.0 Acquisition Corp. (TDWD) за последний год составила 9.8800. Акции заметно колебались в пределах 9.8300 - 9.8800, сравнение с 9.8600 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Tailwind 2.0 Acquisition Corp. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Tailwind 2.0 Acquisition Corp.?
Самая низкая цена Tailwind 2.0 Acquisition Corp. (TDWD) за год составила 9.8300. Сравнение с текущими 9.8600 и 9.8300 - 9.8800 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TDWD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TDWD?
В прошлом Tailwind 2.0 Acquisition Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 9.8600 и -0.10% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 9.8600
- Open
- 9.8600
- Bid
- 9.8600
- Ask
- 9.8630
- Low
- 9.8500
- High
- 9.8600
- Объем
- 54
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- -0.10%
- 6-месячное изменение
- -0.10%
- Годовое изменение
- -0.10%
- Акт.
- 199 тыс
- Прог.
- 227 тыс
- Пред.
- 215 тыс
- Акт.
- 1.866 млн
- Прог.
- 1.910 млн
- Пред.
- 1.913 млн
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.