- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
TDWD: Tailwind 2.0 Acquisition Corp.
Il tasso di cambio TDWD ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.8500 e ad un massimo di 9.8600.
Segui le dinamiche di Tailwind 2.0 Acquisition Corp.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni TDWD oggi?
Oggi le azioni Tailwind 2.0 Acquisition Corp. sono prezzate a 9.8600. Viene scambiato all'interno di 9.8500 - 9.8600, la chiusura di ieri è stata 9.8600 e il volume degli scambi ha raggiunto 54. Il grafico dei prezzi in tempo reale di TDWD mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Tailwind 2.0 Acquisition Corp. pagano dividendi?
Tailwind 2.0 Acquisition Corp. è attualmente valutato a 9.8600. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -0.10% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di TDWD.
Come acquistare azioni TDWD?
Puoi acquistare azioni Tailwind 2.0 Acquisition Corp. al prezzo attuale di 9.8600. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 9.8600 o 9.8630, mentre 54 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di TDWD sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni TDWD?
Investire in Tailwind 2.0 Acquisition Corp. implica considerare l'intervallo annuale 9.8300 - 9.8800 e il prezzo attuale 9.8600. Molti confrontano -0.10% e -0.10% prima di effettuare ordini su 9.8600 o 9.8630. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di TDWD con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Tailwind 2.0 Acquisition Corp.?
Il prezzo massimo di Tailwind 2.0 Acquisition Corp. nell'ultimo anno è stato 9.8800. All'interno di 9.8300 - 9.8800, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 9.8600 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Tailwind 2.0 Acquisition Corp. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Tailwind 2.0 Acquisition Corp.?
Il prezzo più basso di Tailwind 2.0 Acquisition Corp. (TDWD) nel corso dell'anno è stato 9.8300. Confrontandolo con gli attuali 9.8600 e 9.8300 - 9.8800 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda TDWD muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di TDWD?
Tailwind 2.0 Acquisition Corp. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 9.8600 e -0.10%.
- Chiusura Precedente
- 9.8600
- Apertura
- 9.8600
- Bid
- 9.8600
- Ask
- 9.8630
- Minimo
- 9.8500
- Massimo
- 9.8600
- Volume
- 54
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- -0.10%
- Variazione Semestrale
- -0.10%
- Variazione Annuale
- -0.10%
- Agire
- 199 K
- Fcst
- 227 K
- Prev
- 215 K
- Agire
- 1.866 M
- Fcst
- 1.910 M
- Prev
- 1.913 M
- Agire
-
- Fcst
- Prev