TDWD: Tailwind 2.0 Acquisition Corp.
Le taux de change de TDWD a changé de 0.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 9.8500 et à un maximum de 9.8600.
Suivez la dynamique Tailwind 2.0 Acquisition Corp.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action TDWD aujourd'hui ?
L'action Tailwind 2.0 Acquisition Corp. est cotée à 9.8600 aujourd'hui. Elle se négocie dans 9.8500 - 9.8600, a clôturé hier à 9.8600 et son volume d'échange a atteint 54. Le graphique en temps réel du cours de TDWD présente ces mises à jour.
L'action Tailwind 2.0 Acquisition Corp. verse-t-elle des dividendes ?
Tailwind 2.0 Acquisition Corp. est actuellement valorisé à 9.8600. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -0.10% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de TDWD.
Comment acheter des actions TDWD ?
Vous pouvez acheter des actions Tailwind 2.0 Acquisition Corp. au cours actuel de 9.8600. Les ordres sont généralement placés à proximité de 9.8600 ou de 9.8630, le 54 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de TDWD sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action TDWD ?
Investir dans Tailwind 2.0 Acquisition Corp. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 9.8300 - 9.8800 et le prix actuel 9.8600. Beaucoup comparent -0.10% et -0.10% avant de passer des ordres à 9.8600 ou 9.8630. Consultez le graphique du cours de TDWD en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Tailwind 2.0 Acquisition Corp. ?
Le cours le plus élevé de Tailwind 2.0 Acquisition Corp. l'année dernière était 9.8800. Au cours de 9.8300 - 9.8800, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 9.8600 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Tailwind 2.0 Acquisition Corp. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Tailwind 2.0 Acquisition Corp. ?
Le cours le plus bas de Tailwind 2.0 Acquisition Corp. (TDWD) sur l'année a été 9.8300. Sa comparaison avec 9.8600 et 9.8300 - 9.8800 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de TDWD sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action TDWD a-t-elle été divisée ?
Tailwind 2.0 Acquisition Corp. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 9.8600 et -0.10% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 9.8600
- Ouverture
- 9.8600
- Bid
- 9.8600
- Ask
- 9.8630
- Plus Bas
- 9.8500
- Plus Haut
- 9.8600
- Volume
- 54
- Changement quotidien
- 0.00%
- Changement Mensuel
- -0.10%
- Changement à 6 Mois
- -0.10%
- Changement Annuel
- -0.10%
- Act
- 199 K
- Fcst
- 227 K
- Prev
- 215 K
- Act
- 1.866 M
- Fcst
- 1.910 M
- Prev
- 1.913 M
- Act
-
- Fcst
- Prev