TDWD: Tailwind 2.0 Acquisition Corp.
TDWDの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり9.8500の安値と9.8600の高値で取引されました。
Tailwind 2.0 Acquisition Corp.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
TDWD株の現在の価格は？
Tailwind 2.0 Acquisition Corp.の株価は本日9.8600です。9.8500 - 9.8600内で取引され、前日の終値は9.8600、取引量は54に達しました。TDWDのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Tailwind 2.0 Acquisition Corp.の株は配当を出しますか？
Tailwind 2.0 Acquisition Corp.の現在の価格は9.8600です。配当方針は会社によりますが、投資家は-0.10%やUSDにも注目します。TDWDの動きはライブチャートで確認できます。
TDWD株を買う方法は？
Tailwind 2.0 Acquisition Corp.の株は現在9.8600で購入可能です。注文は通常9.8600または9.8630付近で行われ、54や0.00%が市場の動きを示します。TDWDの最新情報はライブチャートで確認できます。
TDWD株に投資する方法は？
Tailwind 2.0 Acquisition Corp.への投資では、年間の値幅9.8300 - 9.8800と現在の9.8600を考慮します。注文は多くの場合9.8600や9.8630で行われる前に、-0.10%や-0.10%と比較されます。TDWDの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Tailwind 2.0 Acquisition Corp.の株の最高値は？
Tailwind 2.0 Acquisition Corp.の過去1年の最高値は9.8800でした。9.8300 - 9.8800内で株価は大きく変動し、9.8600と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Tailwind 2.0 Acquisition Corp.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Tailwind 2.0 Acquisition Corp.の株の最低値は？
Tailwind 2.0 Acquisition Corp.(TDWD)の年間最安値は9.8300でした。現在の9.8600や9.8300 - 9.8800と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。TDWDの動きはライブチャートで確認できます。
TDWDの株式分割はいつ行われましたか？
Tailwind 2.0 Acquisition Corp.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、9.8600、-0.10%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 9.8600
- 始値
- 9.8600
- 買値
- 9.8600
- 買値
- 9.8630
- 安値
- 9.8500
- 高値
- 9.8600
- 出来高
- 54
- 1日の変化
- 0.00%
- 1ヶ月の変化
- -0.10%
- 6ヶ月の変化
- -0.10%
- 1年の変化
- -0.10%
- 実際
- 199 K
- 期待
- 227 K
- 前
- 215 K
- 実際
- 1.866 M
- 期待
- 1.910 M
- 前
- 1.913 M
- 実際
-
- 期待
- 前