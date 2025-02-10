Moedas / TCRX
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
TCRX: TScan Therapeutics Inc
1.70 USD 0.10 (6.25%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do TCRX para hoje mudou para 6.25%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.61 e o mais alto foi 1.71.
Veja a dinâmica do par de moedas TScan Therapeutics Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TCRX Notícias
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q2 2025 Update
- ALX Oncology nomeia membro do conselho Klencke como diretora médica interina
- TScan Therapeutics, Inc. (TCRX) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Tscan Therapeutics earnings beat by $0.05, revenue topped estimates
- Urogen Pharma (URGN) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Mirum Pharmaceuticals, Inc. (MIRM) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Twist Bioscience (TWST) Reports Q3 Loss, Tops Revenue Estimates
- TScan Therapeutics elects directors and ratifies auditor at annual meeting
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q1 2025 Update
- TScan Therapeutics Announces Upcoming Presentation at the Jefferies Global Healthcare Conference
- Tracking Baker Brothers Portfolio - Q4 2024 Update
- TScan: 2 Major Milestones Of TSC-101 To Carry Tide In 2025 (NASDAQ:TCRX)
- TScan Therapeutics: Finding Their Footing After An Eventful ASH Meeting (NASDAQ:TCRX)
Faixa diária
1.61 1.71
Faixa anual
1.03 6.23
- Fechamento anterior
- 1.60
- Open
- 1.64
- Bid
- 1.70
- Ask
- 2.00
- Low
- 1.61
- High
- 1.71
- Volume
- 357
- Mudança diária
- 6.25%
- Mudança mensal
- -5.56%
- Mudança de 6 meses
- 18.88%
- Mudança anual
- -65.66%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh