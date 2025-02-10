Valute / TCRX
TCRX: TScan Therapeutics Inc
1.79 USD 0.07 (4.07%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio TCRX ha avuto una variazione del 4.07% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.68 e ad un massimo di 1.80.
Segui le dinamiche di TScan Therapeutics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
1.68 1.80
Intervallo Annuale
1.03 6.23
- Chiusura Precedente
- 1.72
- Apertura
- 1.73
- Bid
- 1.79
- Ask
- 2.09
- Minimo
- 1.68
- Massimo
- 1.80
- Volume
- 381
- Variazione giornaliera
- 4.07%
- Variazione Mensile
- -0.56%
- Variazione Semestrale
- 25.17%
- Variazione Annuale
- -63.84%
21 settembre, domenica