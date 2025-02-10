KurseKategorien
Währungen / TCRX
Zurück zum Aktien

TCRX: TScan Therapeutics Inc

1.75 USD 0.03 (1.74%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von TCRX hat sich für heute um 1.74% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.68 bis zu einem Hoch von 1.76 gehandelt.

Verfolgen Sie die TScan Therapeutics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TCRX News

Tagesspanne
1.68 1.76
Jahresspanne
1.03 6.23
Vorheriger Schlusskurs
1.72
Eröffnung
1.73
Bid
1.75
Ask
2.05
Tief
1.68
Hoch
1.76
Volumen
108
Tagesänderung
1.74%
Monatsänderung
-2.78%
6-Monatsänderung
22.38%
Jahresänderung
-64.65%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K