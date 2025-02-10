通貨 / TCRX
TCRX: TScan Therapeutics Inc
1.72 USD 0.12 (7.50%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
TCRXの今日の為替レートは、7.50%変化しました。日中、通貨は1あたり1.61の安値と1.73の高値で取引されました。
TScan Therapeutics Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
TCRX News
1日のレンジ
1.61 1.73
1年のレンジ
1.03 6.23
- 以前の終値
- 1.60
- 始値
- 1.64
- 買値
- 1.72
- 買値
- 2.02
- 安値
- 1.61
- 高値
- 1.73
- 出来高
- 423
- 1日の変化
- 7.50%
- 1ヶ月の変化
- -4.44%
- 6ヶ月の変化
- 20.28%
- 1年の変化
- -65.25%
