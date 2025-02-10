통화 / TCRX
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
TCRX: TScan Therapeutics Inc
1.79 USD 0.07 (4.07%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
TCRX 환율이 오늘 4.07%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.68이고 고가는 1.80이었습니다.
TScan Therapeutics Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TCRX News
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q2 2025 Update
- ALX Oncology任命董事会成员Klencke为临时首席医疗官
- ALX Oncology, 클렌케 이사, 임시 CMO로 임명
- TScan Therapeutics, Inc. (TCRX) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Tscan Therapeutics earnings beat by $0.05, revenue topped estimates
- Urogen Pharma (URGN) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Mirum Pharmaceuticals, Inc. (MIRM) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Twist Bioscience (TWST) Reports Q3 Loss, Tops Revenue Estimates
- TScan Therapeutics elects directors and ratifies auditor at annual meeting
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q1 2025 Update
- TScan Therapeutics Announces Upcoming Presentation at the Jefferies Global Healthcare Conference
- Tracking Baker Brothers Portfolio - Q4 2024 Update
- TScan: 2 Major Milestones Of TSC-101 To Carry Tide In 2025 (NASDAQ:TCRX)
- TScan Therapeutics: Finding Their Footing After An Eventful ASH Meeting (NASDAQ:TCRX)
일일 변동 비율
1.68 1.80
년간 변동
1.03 6.23
- 이전 종가
- 1.72
- 시가
- 1.73
- Bid
- 1.79
- Ask
- 2.09
- 저가
- 1.68
- 고가
- 1.80
- 볼륨
- 381
- 일일 변동
- 4.07%
- 월 변동
- -0.56%
- 6개월 변동
- 25.17%
- 년간 변동율
- -63.84%
20 9월, 토요일