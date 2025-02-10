货币 / TCRX
TCRX: TScan Therapeutics Inc
1.63 USD 0.09 (5.23%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日TCRX汇率已更改-5.23%。当日，交易品种以低点1.60和高点1.74进行交易。
关注TScan Therapeutics Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
TCRX新闻
日范围
1.60 1.74
年范围
1.03 6.23
- 前一天收盘价
- 1.72
- 开盘价
- 1.73
- 卖价
- 1.63
- 买价
- 1.93
- 最低价
- 1.60
- 最高价
- 1.74
- 交易量
- 367
- 日变化
- -5.23%
- 月变化
- -9.44%
- 6个月变化
- 13.99%
- 年变化
- -67.07%
