TCRX
TCRX: TScan Therapeutics Inc
1.72 USD 0.03 (1.78%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TCRX за сегодня изменился на 1.78%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.65, а максимальная — 1.73.
Следите за динамикой TScan Therapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости TCRX
Дневной диапазон
1.65 1.73
Годовой диапазон
1.03 6.23
- Предыдущее закрытие
- 1.69
- Open
- 1.72
- Bid
- 1.72
- Ask
- 2.02
- Low
- 1.65
- High
- 1.73
- Объем
- 293
- Дневное изменение
- 1.78%
- Месячное изменение
- -4.44%
- 6-месячное изменение
- 20.28%
- Годовое изменение
- -65.25%
