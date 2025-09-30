- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
TAPR: BARCLAYS BANK PLC
A taxa do TAPR para hoje mudou para 0.23%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.67 e o mais alto foi 25.67.
Veja a dinâmica do par de moedas BARCLAYS BANK PLC. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de TAPR hoje?
Hoje BARCLAYS BANK PLC (TAPR) está avaliado em 25.67. O instrumento é negociado dentro de 0.23%, o fechamento de ontem foi 25.61, e o volume de negociação atingiu 1. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de TAPR em tempo real.
As ações de BARCLAYS BANK PLC pagam dividendos?
Atualmente BARCLAYS BANK PLC está avaliado em 25.67. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 5.64% e USD. Monitore os movimentos de TAPR no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de TAPR?
Você pode comprar ações de BARCLAYS BANK PLC (TAPR) pelo preço atual 25.67. Ordens geralmente são executadas perto de 25.67 ou 25.97, enquanto 1 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de TAPR no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de TAPR?
Investir em BARCLAYS BANK PLC envolve considerar a faixa anual 23.70 - 25.67 e o preço atual 25.67. Muitos comparam 1.18% e 5.64% antes de enviar ordens em 25.67 ou 25.97. Estude as mudanças diárias de preço de TAPR no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações BARCLAYS BANK PLC?
O maior preço de BARCLAYS BANK PLC (TAPR) no último ano foi 25.67. As ações oscilaram bastante dentro de 23.70 - 25.67, e a comparação com 25.61 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de BARCLAYS BANK PLC no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações BARCLAYS BANK PLC?
O menor preço de BARCLAYS BANK PLC (TAPR) no ano foi 23.70. A comparação com o preço atual 25.67 e 23.70 - 25.67 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de TAPR em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de TAPR?
No passado BARCLAYS BANK PLC passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 25.61 e 5.64% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 25.61
- Open
- 25.67
- Bid
- 25.67
- Ask
- 25.97
- Low
- 25.67
- High
- 25.67
- Volume
- 1
- Mudança diária
- 0.23%
- Mudança mensal
- 1.18%
- Mudança de 6 meses
- 5.64%
- Mudança anual
- 5.64%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4