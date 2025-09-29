クォートセクション
通貨 / TAPR
TAPR: BARCLAYS BANK PLC

25.67 USD 0.06 (0.23%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

TAPRの今日の為替レートは、0.23%変化しました。日中、通貨は1あたり25.67の安値と25.67の高値で取引されました。

BARCLAYS BANK PLCダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

TAPR株の現在の価格は？

BARCLAYS BANK PLCの株価は本日25.67です。0.23%内で取引され、前日の終値は25.61、取引量は1に達しました。TAPRのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

BARCLAYS BANK PLCの株は配当を出しますか？

BARCLAYS BANK PLCの現在の価格は25.67です。配当方針は会社によりますが、投資家は5.64%やUSDにも注目します。TAPRの動きはライブチャートで確認できます。

TAPR株を買う方法は？

BARCLAYS BANK PLCの株は現在25.67で購入可能です。注文は通常25.67または25.97付近で行われ、1や0.00%が市場の動きを示します。TAPRの最新情報はライブチャートで確認できます。

TAPR株に投資する方法は？

BARCLAYS BANK PLCへの投資では、年間の値幅23.70 - 25.67と現在の25.67を考慮します。注文は多くの場合25.67や25.97で行われる前に、1.18%や5.64%と比較されます。TAPRの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

BARCLAYS BANK PLCの株の最高値は？

BARCLAYS BANK PLCの過去1年の最高値は25.67でした。23.70 - 25.67内で株価は大きく変動し、25.61と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。BARCLAYS BANK PLCのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

BARCLAYS BANK PLCの株の最低値は？

BARCLAYS BANK PLC(TAPR)の年間最安値は23.70でした。現在の25.67や23.70 - 25.67と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。TAPRの動きはライブチャートで確認できます。

TAPRの株式分割はいつ行われましたか？

BARCLAYS BANK PLCは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、25.61、5.64%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
25.67 25.67
1年のレンジ
23.70 25.67
以前の終値
25.61
始値
25.67
買値
25.67
買値
25.97
安値
25.67
高値
25.67
出来高
1
1日の変化
0.23%
1ヶ月の変化
1.18%
6ヶ月の変化
5.64%
1年の変化
5.64%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待