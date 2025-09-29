BARCLAYS BANK PLCの現在の価格は25.67です。配当方針は会社によりますが、投資家は5.64%やUSDにも注目します。TAPRの動きはライブチャートで確認できます。

BARCLAYS BANK PLCの株の最低値は？

BARCLAYS BANK PLC(TAPR)の年間最安値は23.70でした。現在の25.67や23.70 - 25.67と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。TAPRの動きはライブチャートで確認できます。