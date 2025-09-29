- 概要
TAPR: BARCLAYS BANK PLC
TAPRの今日の為替レートは、0.23%変化しました。日中、通貨は1あたり25.67の安値と25.67の高値で取引されました。
BARCLAYS BANK PLCダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
TAPR株の現在の価格は？
BARCLAYS BANK PLCの株価は本日25.67です。0.23%内で取引され、前日の終値は25.61、取引量は1に達しました。TAPRのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
BARCLAYS BANK PLCの株は配当を出しますか？
BARCLAYS BANK PLCの現在の価格は25.67です。配当方針は会社によりますが、投資家は5.64%やUSDにも注目します。TAPRの動きはライブチャートで確認できます。
TAPR株を買う方法は？
BARCLAYS BANK PLCの株は現在25.67で購入可能です。注文は通常25.67または25.97付近で行われ、1や0.00%が市場の動きを示します。TAPRの最新情報はライブチャートで確認できます。
TAPR株に投資する方法は？
BARCLAYS BANK PLCへの投資では、年間の値幅23.70 - 25.67と現在の25.67を考慮します。注文は多くの場合25.67や25.97で行われる前に、1.18%や5.64%と比較されます。TAPRの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
BARCLAYS BANK PLCの株の最高値は？
BARCLAYS BANK PLCの過去1年の最高値は25.67でした。23.70 - 25.67内で株価は大きく変動し、25.61と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。BARCLAYS BANK PLCのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
BARCLAYS BANK PLCの株の最低値は？
BARCLAYS BANK PLC(TAPR)の年間最安値は23.70でした。現在の25.67や23.70 - 25.67と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。TAPRの動きはライブチャートで確認できます。
TAPRの株式分割はいつ行われましたか？
BARCLAYS BANK PLCは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、25.61、5.64%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 25.61
- 始値
- 25.67
- 買値
- 25.67
- 買値
- 25.97
- 安値
- 25.67
- 高値
- 25.67
- 出来高
- 1
- 1日の変化
- 0.23%
- 1ヶ月の変化
- 1.18%
- 6ヶ月の変化
- 5.64%
- 1年の変化
- 5.64%
