TAPR: BARCLAYS BANK PLC
Der Wechselkurs von TAPR hat sich für heute um -0.39% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.57 bis zu einem Hoch von 25.57 gehandelt.
Verfolgen Sie die BARCLAYS BANK PLC-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von TAPR heute?
Die Aktie von BARCLAYS BANK PLC (TAPR) notiert heute bei 25.57. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.39% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 25.67 und das Handelsvolumen erreichte 1. Das Live-Chart von TAPR zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie TAPR Dividenden?
BARCLAYS BANK PLC wird derzeit mit 25.57 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 5.23% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von TAPR zu verfolgen.
Wie kaufe ich TAPR-Aktien?
Sie können Aktien von BARCLAYS BANK PLC (TAPR) zum aktuellen Kurs von 25.57 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 25.57 oder 25.87 platziert, während 1 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von TAPR auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in TAPR-Aktien?
Bei einer Investition in BARCLAYS BANK PLC müssen die jährliche Spanne 23.70 - 25.67 und der aktuelle Kurs 25.57 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.79% und 5.23%, bevor sie Orders zu 25.57 oder 25.87 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von TAPR.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von BARCLAYS BANK PLC?
Der höchste Kurs von BARCLAYS BANK PLC (TAPR) im vergangenen Jahr lag bei 25.67. Innerhalb von 23.70 - 25.67 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 25.67 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von BARCLAYS BANK PLC mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von BARCLAYS BANK PLC?
Der niedrigste Kurs von BARCLAYS BANK PLC (TAPR) im Laufe des Jahres betrug 23.70. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 25.57 und der Spanne 23.70 - 25.67 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von TAPR live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von TAPR statt?
BARCLAYS BANK PLC hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 25.67 und 5.23% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.67
- Eröffnung
- 25.57
- Bid
- 25.57
- Ask
- 25.87
- Tief
- 25.57
- Hoch
- 25.57
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- -0.39%
- Monatsänderung
- 0.79%
- 6-Monatsänderung
- 5.23%
- Jahresänderung
- 5.23%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4