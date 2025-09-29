- Обзор рынка
TAPR: BARCLAYS BANK PLC
Курс TAPR за сегодня изменился на 0.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.67, а максимальная — 25.67.
Следите за динамикой BARCLAYS BANK PLC. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TAPR сегодня?
BARCLAYS BANK PLC (TAPR) сегодня оценивается на уровне 25.67. Инструмент торгуется в пределах 0.23%, вчерашнее закрытие составило 25.61, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TAPR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям BARCLAYS BANK PLC?
BARCLAYS BANK PLC в настоящее время оценивается в 25.67. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.64% и USD. Отслеживайте движения TAPR на графике в реальном времени.
Как купить акции TAPR?
Вы можете купить акции BARCLAYS BANK PLC (TAPR) по текущей цене 25.67. Ордера обычно размещаются около 25.67 или 25.97, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TAPR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TAPR?
Инвестирование в BARCLAYS BANK PLC предполагает учет годового диапазона 23.70 - 25.67 и текущей цены 25.67. Многие сравнивают 1.18% и 5.64% перед размещением ордеров на 25.67 или 25.97. Изучайте ежедневные изменения цены TAPR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции BARCLAYS BANK PLC?
Самая высокая цена BARCLAYS BANK PLC (TAPR) за последний год составила 25.67. Акции заметно колебались в пределах 23.70 - 25.67, сравнение с 25.61 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику BARCLAYS BANK PLC на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции BARCLAYS BANK PLC?
Самая низкая цена BARCLAYS BANK PLC (TAPR) за год составила 23.70. Сравнение с текущими 25.67 и 23.70 - 25.67 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TAPR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TAPR?
В прошлом BARCLAYS BANK PLC проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.61 и 5.64% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.61
- Open
- 25.67
- Bid
- 25.67
- Ask
- 25.97
- Low
- 25.67
- High
- 25.67
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.23%
- Месячное изменение
- 1.18%
- 6-месячное изменение
- 5.64%
- Годовое изменение
- 5.64%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%