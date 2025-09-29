КотировкиРазделы
TAPR: BARCLAYS BANK PLC

25.67 USD 0.06 (0.23%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс TAPR за сегодня изменился на 0.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.67, а максимальная — 25.67.

Следите за динамикой BARCLAYS BANK PLC. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TAPR сегодня?

BARCLAYS BANK PLC (TAPR) сегодня оценивается на уровне 25.67. Инструмент торгуется в пределах 0.23%, вчерашнее закрытие составило 25.61, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TAPR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям BARCLAYS BANK PLC?

BARCLAYS BANK PLC в настоящее время оценивается в 25.67. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.64% и USD. Отслеживайте движения TAPR на графике в реальном времени.

Как купить акции TAPR?

Вы можете купить акции BARCLAYS BANK PLC (TAPR) по текущей цене 25.67. Ордера обычно размещаются около 25.67 или 25.97, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TAPR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TAPR?

Инвестирование в BARCLAYS BANK PLC предполагает учет годового диапазона 23.70 - 25.67 и текущей цены 25.67. Многие сравнивают 1.18% и 5.64% перед размещением ордеров на 25.67 или 25.97. Изучайте ежедневные изменения цены TAPR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции BARCLAYS BANK PLC?

Самая высокая цена BARCLAYS BANK PLC (TAPR) за последний год составила 25.67. Акции заметно колебались в пределах 23.70 - 25.67, сравнение с 25.61 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику BARCLAYS BANK PLC на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции BARCLAYS BANK PLC?

Самая низкая цена BARCLAYS BANK PLC (TAPR) за год составила 23.70. Сравнение с текущими 25.67 и 23.70 - 25.67 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TAPR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TAPR?

В прошлом BARCLAYS BANK PLC проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.61 и 5.64% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.67 25.67
Годовой диапазон
23.70 25.67
Предыдущее закрытие
25.61
Open
25.67
Bid
25.67
Ask
25.97
Low
25.67
High
25.67
Объем
1
Дневное изменение
0.23%
Месячное изменение
1.18%
6-месячное изменение
5.64%
Годовое изменение
5.64%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.