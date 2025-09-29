报价部分
货币 / TAPR
回到股票

TAPR: BARCLAYS BANK PLC

25.67 USD 0.06 (0.23%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日TAPR汇率已更改0.23%。当日，交易品种以低点25.67和高点25.67进行交易。

关注BARCLAYS BANK PLC动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

TAPR股票今天的价格是多少？

BARCLAYS BANK PLC股票今天的定价为25.67。它在0.23%范围内交易，昨天的收盘价为25.61，交易量达到1。TAPR的实时价格图表显示了这些更新。

BARCLAYS BANK PLC股票是否支付股息？

BARCLAYS BANK PLC目前的价值为25.67。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.64%和USD。实时查看图表以跟踪TAPR走势。

如何购买TAPR股票？

您可以以25.67的当前价格购买BARCLAYS BANK PLC股票。订单通常设置在25.67或25.97附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注TAPR的实时图表更新。

如何投资TAPR股票？

投资BARCLAYS BANK PLC需要考虑年度范围23.70 - 25.67和当前价格25.67。许多人在以25.67或25.97下订单之前，会比较1.18%和。实时查看TAPR价格图表，了解每日变化。

BARCLAYS BANK PLC股票的最高价格是多少？

在过去一年中，BARCLAYS BANK PLC的最高价格是25.67。在23.70 - 25.67内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪BARCLAYS BANK PLC的绩效。

BARCLAYS BANK PLC股票的最低价格是多少？

BARCLAYS BANK PLC（TAPR）的最低价格为23.70。将其与当前的25.67和23.70 - 25.67进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TAPR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TAPR股票是什么时候拆分的？

BARCLAYS BANK PLC历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.61和5.64%中可见。

日范围
25.67 25.67
年范围
23.70 25.67
前一天收盘价
25.61
开盘价
25.67
卖价
25.67
买价
25.97
最低价
25.67
最高价
25.67
交易量
1
日变化
0.23%
月变化
1.18%
6个月变化
5.64%
年变化
5.64%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值