TAPR: BARCLAYS BANK PLC
今日TAPR汇率已更改0.23%。当日，交易品种以低点25.67和高点25.67进行交易。
关注BARCLAYS BANK PLC动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
TAPR股票今天的价格是多少？
BARCLAYS BANK PLC股票今天的定价为25.67。它在0.23%范围内交易，昨天的收盘价为25.61，交易量达到1。TAPR的实时价格图表显示了这些更新。
BARCLAYS BANK PLC股票是否支付股息？
BARCLAYS BANK PLC目前的价值为25.67。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.64%和USD。实时查看图表以跟踪TAPR走势。
如何购买TAPR股票？
您可以以25.67的当前价格购买BARCLAYS BANK PLC股票。订单通常设置在25.67或25.97附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注TAPR的实时图表更新。
如何投资TAPR股票？
投资BARCLAYS BANK PLC需要考虑年度范围23.70 - 25.67和当前价格25.67。许多人在以25.67或25.97下订单之前，会比较1.18%和。实时查看TAPR价格图表，了解每日变化。
BARCLAYS BANK PLC股票的最高价格是多少？
在过去一年中，BARCLAYS BANK PLC的最高价格是25.67。在23.70 - 25.67内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪BARCLAYS BANK PLC的绩效。
BARCLAYS BANK PLC股票的最低价格是多少？
BARCLAYS BANK PLC（TAPR）的最低价格为23.70。将其与当前的25.67和23.70 - 25.67进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TAPR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TAPR股票是什么时候拆分的？
BARCLAYS BANK PLC历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.61和5.64%中可见。
- 前一天收盘价
- 25.61
- 开盘价
- 25.67
- 卖价
- 25.67
- 买价
- 25.97
- 最低价
- 25.67
- 最高价
- 25.67
- 交易量
- 1
- 日变化
- 0.23%
- 月变化
- 1.18%
- 6个月变化
- 5.64%
- 年变化
- 5.64%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值