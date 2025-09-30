- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
TAPR: BARCLAYS BANK PLC
Le taux de change de TAPR a changé de -0.39% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 25.57 et à un maximum de 25.57.
Suivez la dynamique BARCLAYS BANK PLC. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action TAPR aujourd'hui ?
L'action BARCLAYS BANK PLC est cotée à 25.57 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.39%, a clôturé hier à 25.67 et son volume d'échange a atteint 1. Le graphique en temps réel du cours de TAPR présente ces mises à jour.
L'action BARCLAYS BANK PLC verse-t-elle des dividendes ?
BARCLAYS BANK PLC est actuellement valorisé à 25.57. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 5.23% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de TAPR.
Comment acheter des actions TAPR ?
Vous pouvez acheter des actions BARCLAYS BANK PLC au cours actuel de 25.57. Les ordres sont généralement placés à proximité de 25.57 ou de 25.87, le 1 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de TAPR sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action TAPR ?
Investir dans BARCLAYS BANK PLC implique de prendre en compte la fourchette annuelle 23.70 - 25.67 et le prix actuel 25.57. Beaucoup comparent 0.79% et 5.23% avant de passer des ordres à 25.57 ou 25.87. Consultez le graphique du cours de TAPR en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action BARCLAYS BANK PLC ?
Le cours le plus élevé de BARCLAYS BANK PLC l'année dernière était 25.67. Au cours de 23.70 - 25.67, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 25.67 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de BARCLAYS BANK PLC sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action BARCLAYS BANK PLC ?
Le cours le plus bas de BARCLAYS BANK PLC (TAPR) sur l'année a été 23.70. Sa comparaison avec 25.57 et 23.70 - 25.67 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de TAPR sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action TAPR a-t-elle été divisée ?
BARCLAYS BANK PLC a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 25.67 et 5.23% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 25.67
- Ouverture
- 25.57
- Bid
- 25.57
- Ask
- 25.87
- Plus Bas
- 25.57
- Plus Haut
- 25.57
- Volume
- 1
- Changement quotidien
- -0.39%
- Changement Mensuel
- 0.79%
- Changement à 6 Mois
- 5.23%
- Changement Annuel
- 5.23%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4