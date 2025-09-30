- Panoramica
TAPR: BARCLAYS BANK PLC
Il tasso di cambio TAPR ha avuto una variazione del -0.39% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.57 e ad un massimo di 25.57.
Segui le dinamiche di BARCLAYS BANK PLC. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni TAPR oggi?
Oggi le azioni BARCLAYS BANK PLC sono prezzate a 25.57. Viene scambiato all'interno di -0.39%, la chiusura di ieri è stata 25.67 e il volume degli scambi ha raggiunto 1. Il grafico dei prezzi in tempo reale di TAPR mostra questi aggiornamenti.
Le azioni BARCLAYS BANK PLC pagano dividendi?
BARCLAYS BANK PLC è attualmente valutato a 25.57. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 5.23% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di TAPR.
Come acquistare azioni TAPR?
Puoi acquistare azioni BARCLAYS BANK PLC al prezzo attuale di 25.57. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 25.57 o 25.87, mentre 1 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di TAPR sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni TAPR?
Investire in BARCLAYS BANK PLC implica considerare l'intervallo annuale 23.70 - 25.67 e il prezzo attuale 25.57. Molti confrontano 0.79% e 5.23% prima di effettuare ordini su 25.57 o 25.87. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di TAPR con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni BARCLAYS BANK PLC?
Il prezzo massimo di BARCLAYS BANK PLC nell'ultimo anno è stato 25.67. All'interno di 23.70 - 25.67, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 25.67 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di BARCLAYS BANK PLC utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni BARCLAYS BANK PLC?
Il prezzo più basso di BARCLAYS BANK PLC (TAPR) nel corso dell'anno è stato 23.70. Confrontandolo con gli attuali 25.57 e 23.70 - 25.67 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda TAPR muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di TAPR?
BARCLAYS BANK PLC ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 25.67 e 5.23%.
- Chiusura Precedente
- 25.67
- Apertura
- 25.57
- Bid
- 25.57
- Ask
- 25.87
- Minimo
- 25.57
- Massimo
- 25.57
- Volume
- 1
- Variazione giornaliera
- -0.39%
- Variazione Mensile
- 0.79%
- Variazione Semestrale
- 5.23%
- Variazione Annuale
- 5.23%
