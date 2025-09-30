CotaçõesSeções
T-PC: AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter

20.03 USD 0.03 (0.15%)
Setor: Serviços de comunicação Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do T-PC para hoje mudou para 0.15%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 19.95 e o mais alto foi 20.10.

Veja a dinâmica do par de moedas AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de T-PC hoje?

Hoje AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter (T-PC) está avaliado em 20.03. O instrumento é negociado dentro de 0.15%, o fechamento de ontem foi 20.00, e o volume de negociação atingiu 169. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de T-PC em tempo real.

As ações de AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter pagam dividendos?

Atualmente AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter está avaliado em 20.03. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 4.92% e USD. Monitore os movimentos de T-PC no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de T-PC?

Você pode comprar ações de AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter (T-PC) pelo preço atual 20.03. Ordens geralmente são executadas perto de 20.03 ou 20.33, enquanto 169 e -0.05% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de T-PC no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de T-PC?

Investir em AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter envolve considerar a faixa anual 18.25 - 20.62 e o preço atual 20.03. Muitos comparam 2.19% e 4.92% antes de enviar ordens em 20.03 ou 20.33. Estude as mudanças diárias de preço de T-PC no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações AT&T INC.?

O maior preço de AT&T INC. (T-PC) no último ano foi 20.62. As ações oscilaram bastante dentro de 18.25 - 20.62, e a comparação com 20.00 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações AT&T INC.?

O menor preço de AT&T INC. (T-PC) no ano foi 18.25. A comparação com o preço atual 20.03 e 18.25 - 20.62 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de T-PC em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de T-PC?

No passado AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 20.00 e 4.92% após os eventos corporativos.

Faixa diária
19.95 20.10
Faixa anual
18.25 20.62
Fechamento anterior
20.00
Open
20.04
Bid
20.03
Ask
20.33
Low
19.95
High
20.10
Volume
169
Mudança diária
0.15%
Mudança mensal
2.19%
Mudança de 6 meses
4.92%
Mudança anual
4.92%
