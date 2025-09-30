- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
T-PC: AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter
A taxa do T-PC para hoje mudou para 0.15%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 19.95 e o mais alto foi 20.10.
Veja a dinâmica do par de moedas AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de T-PC hoje?
Hoje AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter (T-PC) está avaliado em 20.03. O instrumento é negociado dentro de 0.15%, o fechamento de ontem foi 20.00, e o volume de negociação atingiu 169. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de T-PC em tempo real.
As ações de AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter pagam dividendos?
Atualmente AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter está avaliado em 20.03. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 4.92% e USD. Monitore os movimentos de T-PC no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de T-PC?
Você pode comprar ações de AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter (T-PC) pelo preço atual 20.03. Ordens geralmente são executadas perto de 20.03 ou 20.33, enquanto 169 e -0.05% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de T-PC no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de T-PC?
Investir em AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter envolve considerar a faixa anual 18.25 - 20.62 e o preço atual 20.03. Muitos comparam 2.19% e 4.92% antes de enviar ordens em 20.03 ou 20.33. Estude as mudanças diárias de preço de T-PC no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações AT&T INC.?
O maior preço de AT&T INC. (T-PC) no último ano foi 20.62. As ações oscilaram bastante dentro de 18.25 - 20.62, e a comparação com 20.00 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações AT&T INC.?
O menor preço de AT&T INC. (T-PC) no ano foi 18.25. A comparação com o preço atual 20.03 e 18.25 - 20.62 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de T-PC em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de T-PC?
No passado AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 20.00 e 4.92% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 20.00
- Open
- 20.04
- Bid
- 20.03
- Ask
- 20.33
- Low
- 19.95
- High
- 20.10
- Volume
- 169
- Mudança diária
- 0.15%
- Mudança mensal
- 2.19%
- Mudança de 6 meses
- 4.92%
- Mudança anual
- 4.92%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4