T-PC: AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter
Der Wechselkurs von T-PC hat sich für heute um 0.15% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 19.95 bis zu einem Hoch von 20.10 gehandelt.
Verfolgen Sie die AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von T-PC heute?
Die Aktie von AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter (T-PC) notiert heute bei 20.03. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.15% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 20.00 und das Handelsvolumen erreichte 169. Das Live-Chart von T-PC zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie T-PC Dividenden?
AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter wird derzeit mit 20.03 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 4.92% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von T-PC zu verfolgen.
Wie kaufe ich T-PC-Aktien?
Sie können Aktien von AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter (T-PC) zum aktuellen Kurs von 20.03 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 20.03 oder 20.33 platziert, während 169 und -0.05% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von T-PC auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in T-PC-Aktien?
Bei einer Investition in AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter müssen die jährliche Spanne 18.25 - 20.62 und der aktuelle Kurs 20.03 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.19% und 4.92%, bevor sie Orders zu 20.03 oder 20.33 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von T-PC.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von AT&T INC.?
Der höchste Kurs von AT&T INC. (T-PC) im vergangenen Jahr lag bei 20.62. Innerhalb von 18.25 - 20.62 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 20.00 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von AT&T INC.?
Der niedrigste Kurs von AT&T INC. (T-PC) im Laufe des Jahres betrug 18.25. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 20.03 und der Spanne 18.25 - 20.62 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von T-PC live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von T-PC statt?
AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 20.00 und 4.92% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 20.00
- Eröffnung
- 20.04
- Bid
- 20.03
- Ask
- 20.33
- Tief
- 19.95
- Hoch
- 20.10
- Volumen
- 169
- Tagesänderung
- 0.15%
- Monatsänderung
- 2.19%
- 6-Monatsänderung
- 4.92%
- Jahresänderung
- 4.92%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4