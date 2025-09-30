KurseKategorien
T-PC: AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter

20.03 USD 0.03 (0.15%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von T-PC hat sich für heute um 0.15% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 19.95 bis zu einem Hoch von 20.10 gehandelt.

Verfolgen Sie die AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von T-PC heute?

Die Aktie von AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter (T-PC) notiert heute bei 20.03. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.15% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 20.00 und das Handelsvolumen erreichte 169. Das Live-Chart von T-PC zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie T-PC Dividenden?

AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter wird derzeit mit 20.03 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 4.92% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von T-PC zu verfolgen.

Wie kaufe ich T-PC-Aktien?

Sie können Aktien von AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter (T-PC) zum aktuellen Kurs von 20.03 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 20.03 oder 20.33 platziert, während 169 und -0.05% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von T-PC auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in T-PC-Aktien?

Bei einer Investition in AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter müssen die jährliche Spanne 18.25 - 20.62 und der aktuelle Kurs 20.03 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.19% und 4.92%, bevor sie Orders zu 20.03 oder 20.33 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von T-PC.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von AT&T INC.?

Der höchste Kurs von AT&T INC. (T-PC) im vergangenen Jahr lag bei 20.62. Innerhalb von 18.25 - 20.62 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 20.00 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von AT&T INC.?

Der niedrigste Kurs von AT&T INC. (T-PC) im Laufe des Jahres betrug 18.25. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 20.03 und der Spanne 18.25 - 20.62 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von T-PC live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von T-PC statt?

AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 20.00 und 4.92% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
19.95 20.10
Jahresspanne
18.25 20.62
Vorheriger Schlusskurs
20.00
Eröffnung
20.04
Bid
20.03
Ask
20.33
Tief
19.95
Hoch
20.10
Volumen
169
Tagesänderung
0.15%
Monatsänderung
2.19%
6-Monatsänderung
4.92%
Jahresänderung
4.92%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4