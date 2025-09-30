- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
T-PC: AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter
Il tasso di cambio T-PC ha avuto una variazione del 0.15% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 19.95 e ad un massimo di 20.10.
Segui le dinamiche di AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni T-PC oggi?
Oggi le azioni AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter sono prezzate a 20.03. Viene scambiato all'interno di 0.15%, la chiusura di ieri è stata 20.00 e il volume degli scambi ha raggiunto 169. Il grafico dei prezzi in tempo reale di T-PC mostra questi aggiornamenti.
Le azioni AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter pagano dividendi?
AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter è attualmente valutato a 20.03. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 4.92% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di T-PC.
Come acquistare azioni T-PC?
Puoi acquistare azioni AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter al prezzo attuale di 20.03. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 20.03 o 20.33, mentre 169 e -0.05% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di T-PC sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni T-PC?
Investire in AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter implica considerare l'intervallo annuale 18.25 - 20.62 e il prezzo attuale 20.03. Molti confrontano 2.19% e 4.92% prima di effettuare ordini su 20.03 o 20.33. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di T-PC con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni AT&T INC.?
Il prezzo massimo di AT&T INC. nell'ultimo anno è stato 20.62. All'interno di 18.25 - 20.62, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 20.00 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni AT&T INC.?
Il prezzo più basso di AT&T INC. (T-PC) nel corso dell'anno è stato 18.25. Confrontandolo con gli attuali 20.03 e 18.25 - 20.62 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda T-PC muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di T-PC?
AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 20.00 e 4.92%.
- Chiusura Precedente
- 20.00
- Apertura
- 20.04
- Bid
- 20.03
- Ask
- 20.33
- Minimo
- 19.95
- Massimo
- 20.10
- Volume
- 169
- Variazione giornaliera
- 0.15%
- Variazione Mensile
- 2.19%
- Variazione Semestrale
- 4.92%
- Variazione Annuale
- 4.92%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4