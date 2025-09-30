QuotazioniSezioni
T-PC: AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter

20.03 USD 0.03 (0.15%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio T-PC ha avuto una variazione del 0.15% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 19.95 e ad un massimo di 20.10.

Segui le dinamiche di AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni T-PC oggi?

Oggi le azioni AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter sono prezzate a 20.03. Viene scambiato all'interno di 0.15%, la chiusura di ieri è stata 20.00 e il volume degli scambi ha raggiunto 169. Il grafico dei prezzi in tempo reale di T-PC mostra questi aggiornamenti.

Le azioni AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter pagano dividendi?

AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter è attualmente valutato a 20.03. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 4.92% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di T-PC.

Come acquistare azioni T-PC?

Puoi acquistare azioni AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter al prezzo attuale di 20.03. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 20.03 o 20.33, mentre 169 e -0.05% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di T-PC sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni T-PC?

Investire in AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter implica considerare l'intervallo annuale 18.25 - 20.62 e il prezzo attuale 20.03. Molti confrontano 2.19% e 4.92% prima di effettuare ordini su 20.03 o 20.33. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di T-PC con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni AT&T INC.?

Il prezzo massimo di AT&T INC. nell'ultimo anno è stato 20.62. All'interno di 18.25 - 20.62, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 20.00 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni AT&T INC.?

Il prezzo più basso di AT&T INC. (T-PC) nel corso dell'anno è stato 18.25. Confrontandolo con gli attuali 20.03 e 18.25 - 20.62 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda T-PC muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di T-PC?

AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 20.00 e 4.92%.

Intervallo Giornaliero
19.95 20.10
Intervallo Annuale
18.25 20.62
Chiusura Precedente
20.00
Apertura
20.04
Bid
20.03
Ask
20.33
Minimo
19.95
Massimo
20.10
Volume
169
Variazione giornaliera
0.15%
Variazione Mensile
2.19%
Variazione Semestrale
4.92%
Variazione Annuale
4.92%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4