T-PC: AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter

20.09 USD 0.09 (0.45%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс T-PC за сегодня изменился на 0.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.95, а максимальная — 20.10.

Следите за динамикой AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций T-PC сегодня?

AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter (T-PC) сегодня оценивается на уровне 20.09. Инструмент торгуется в пределах 0.45%, вчерашнее закрытие составило 20.00, а торговый объем достиг 147. Всю динамику можно отследить на ценовом графике T-PC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter?

AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter в настоящее время оценивается в 20.09. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.24% и USD. Отслеживайте движения T-PC на графике в реальном времени.

Как купить акции T-PC?

Вы можете купить акции AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter (T-PC) по текущей цене 20.09. Ордера обычно размещаются около 20.09 или 20.39, тогда как 147 и 0.25% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения T-PC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции T-PC?

Инвестирование в AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter предполагает учет годового диапазона 18.25 - 20.62 и текущей цены 20.09. Многие сравнивают 2.50% и 5.24% перед размещением ордеров на 20.09 или 20.39. Изучайте ежедневные изменения цены T-PC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции AT&T INC.?

Самая высокая цена AT&T INC. (T-PC) за последний год составила 20.62. Акции заметно колебались в пределах 18.25 - 20.62, сравнение с 20.00 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции AT&T INC.?

Самая низкая цена AT&T INC. (T-PC) за год составила 18.25. Сравнение с текущими 20.09 и 18.25 - 20.62 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения T-PC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций T-PC?

В прошлом AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.00 и 5.24% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
19.95 20.10
Годовой диапазон
18.25 20.62
Предыдущее закрытие
20.00
Open
20.04
Bid
20.09
Ask
20.39
Low
19.95
High
20.10
Объем
147
Дневное изменение
0.45%
Месячное изменение
2.50%
6-месячное изменение
5.24%
Годовое изменение
5.24%
