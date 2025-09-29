- Обзор рынка
T-PC: AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter
Курс T-PC за сегодня изменился на 0.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.95, а максимальная — 20.10.
Следите за динамикой AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций T-PC сегодня?
AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter (T-PC) сегодня оценивается на уровне 20.09. Инструмент торгуется в пределах 0.45%, вчерашнее закрытие составило 20.00, а торговый объем достиг 147. Всю динамику можно отследить на ценовом графике T-PC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter?
AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter в настоящее время оценивается в 20.09. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.24% и USD. Отслеживайте движения T-PC на графике в реальном времени.
Как купить акции T-PC?
Вы можете купить акции AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter (T-PC) по текущей цене 20.09. Ордера обычно размещаются около 20.09 или 20.39, тогда как 147 и 0.25% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения T-PC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции T-PC?
Инвестирование в AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter предполагает учет годового диапазона 18.25 - 20.62 и текущей цены 20.09. Многие сравнивают 2.50% и 5.24% перед размещением ордеров на 20.09 или 20.39. Изучайте ежедневные изменения цены T-PC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции AT&T INC.?
Самая высокая цена AT&T INC. (T-PC) за последний год составила 20.62. Акции заметно колебались в пределах 18.25 - 20.62, сравнение с 20.00 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции AT&T INC.?
Самая низкая цена AT&T INC. (T-PC) за год составила 18.25. Сравнение с текущими 20.09 и 18.25 - 20.62 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения T-PC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций T-PC?
В прошлом AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.00 и 5.24% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 20.00
- Open
- 20.04
- Bid
- 20.09
- Ask
- 20.39
- Low
- 19.95
- High
- 20.10
- Объем
- 147
- Дневное изменение
- 0.45%
- Месячное изменение
- 2.50%
- 6-месячное изменение
- 5.24%
- Годовое изменение
- 5.24%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%