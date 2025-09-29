- Panorámica
T-PC: AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter
El tipo de cambio de T-PC de hoy ha cambiado un 0.15%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 19.95, mientras que el máximo ha alcanzado 20.10.
Siga la dinámica de la pareja de divisas AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de T-PC hoy?
AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter (T-PC) se evalúa hoy en 20.03. El instrumento se negocia dentro de 0.15%; el cierre de ayer ha sido 20.00 y el volumen comercial ha alcanzado 169. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios T-PC en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter?
AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter se evalúa actualmente en 20.03. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 4.92% y USD. Monitoree los movimientos de T-PC en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de T-PC?
Puede comprar acciones de AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter (T-PC) al precio actual de 20.03. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 20.03 o 20.33, mientras que 169 y -0.05% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de T-PC en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de T-PC?
Invertir en AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter implica tener en cuenta el rango anual 18.25 - 20.62 y el precio actual 20.03. Muchos comparan 2.19% y 4.92% antes de colocar órdenes en 20.03 o 20.33. Estudie los cambios diarios de precios de T-PC en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de AT&T INC.?
El precio más alto de AT&T INC. (T-PC) en el último año ha sido 20.62. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 18.25 - 20.62, una comparación con 20.00 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de AT&T INC.?
El precio más bajo de AT&T INC. (T-PC) para el año ha sido 18.25. La comparación con los actuales 20.03 y 18.25 - 20.62 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de T-PC en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de T-PC?
En el pasado, AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 20.00 y 4.92% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 20.00
- Open
- 20.04
- Bid
- 20.03
- Ask
- 20.33
- Low
- 19.95
- High
- 20.10
- Volumen
- 169
- Cambio diario
- 0.15%
- Cambio mensual
- 2.19%
- Cambio a 6 meses
- 4.92%
- Cambio anual
- 4.92%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.