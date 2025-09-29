CotizacionesSecciones
Divisas / T-PC
Volver a Acciones

T-PC: AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter

20.03 USD 0.03 (0.15%)
Sector: Servicios de Comunicación Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de T-PC de hoy ha cambiado un 0.15%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 19.95, mientras que el máximo ha alcanzado 20.10.

Siga la dinámica de la pareja de divisas AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de T-PC hoy?

AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter (T-PC) se evalúa hoy en 20.03. El instrumento se negocia dentro de 0.15%; el cierre de ayer ha sido 20.00 y el volumen comercial ha alcanzado 169. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios T-PC en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter?

AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter se evalúa actualmente en 20.03. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 4.92% y USD. Monitoree los movimientos de T-PC en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de T-PC?

Puede comprar acciones de AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter (T-PC) al precio actual de 20.03. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 20.03 o 20.33, mientras que 169 y -0.05% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de T-PC en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de T-PC?

Invertir en AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter implica tener en cuenta el rango anual 18.25 - 20.62 y el precio actual 20.03. Muchos comparan 2.19% y 4.92% antes de colocar órdenes en 20.03 o 20.33. Estudie los cambios diarios de precios de T-PC en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de AT&T INC.?

El precio más alto de AT&T INC. (T-PC) en el último año ha sido 20.62. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 18.25 - 20.62, una comparación con 20.00 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de AT&T INC.?

El precio más bajo de AT&T INC. (T-PC) para el año ha sido 18.25. La comparación con los actuales 20.03 y 18.25 - 20.62 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de T-PC en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de T-PC?

En el pasado, AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 20.00 y 4.92% después de las acciones corporativas.

Rango diario
19.95 20.10
Rango anual
18.25 20.62
Cierres anteriores
20.00
Open
20.04
Bid
20.03
Ask
20.33
Low
19.95
High
20.10
Volumen
169
Cambio diario
0.15%
Cambio mensual
2.19%
Cambio a 6 meses
4.92%
Cambio anual
4.92%
29 septiembre, lunes
11:30
USD
Fed Governor Waller Speech
Act.
Pronós.
Prev.
14:00
USD
Ventas de Viviendas Pendientes m/m
Act.
4.0%
Pronós.
2.0%
Prev.
-0.3%
17:30
USD
Discurso del Miembro del FOMC, John Williams
Act.
Pronós.
Prev.