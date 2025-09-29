- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
T-PC: AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter
T-PCの今日の為替レートは、0.15%変化しました。日中、通貨は1あたり19.95の安値と20.10の高値で取引されました。
AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th interダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
T-PC株の現在の価格は？
AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th interの株価は本日20.03です。0.15%内で取引され、前日の終値は20.00、取引量は169に達しました。T-PCのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th interの株は配当を出しますか？
AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th interの現在の価格は20.03です。配当方針は会社によりますが、投資家は4.92%やUSDにも注目します。T-PCの動きはライブチャートで確認できます。
T-PC株を買う方法は？
AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th interの株は現在20.03で購入可能です。注文は通常20.03または20.33付近で行われ、169や-0.05%が市場の動きを示します。T-PCの最新情報はライブチャートで確認できます。
T-PC株に投資する方法は？
AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th interへの投資では、年間の値幅18.25 - 20.62と現在の20.03を考慮します。注文は多くの場合20.03や20.33で行われる前に、2.19%や4.92%と比較されます。T-PCの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
AT&T INC.の株の最高値は？
AT&T INC.の過去1年の最高値は20.62でした。18.25 - 20.62内で株価は大きく変動し、20.00と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th interのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
AT&T INC.の株の最低値は？
AT&T INC.(T-PC)の年間最安値は18.25でした。現在の20.03や18.25 - 20.62と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。T-PCの動きはライブチャートで確認できます。
T-PCの株式分割はいつ行われましたか？
AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th interは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、20.00、4.92%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 20.00
- 始値
- 20.04
- 買値
- 20.03
- 買値
- 20.33
- 安値
- 19.95
- 高値
- 20.10
- 出来高
- 169
- 1日の変化
- 0.15%
- 1ヶ月の変化
- 2.19%
- 6ヶ月の変化
- 4.92%
- 1年の変化
- 4.92%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前