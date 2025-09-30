- Aperçu
T-PC: AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter
Le taux de change de T-PC a changé de 0.15% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 19.95 et à un maximum de 20.10.
Suivez la dynamique AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action T-PC aujourd'hui ?
L'action AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter est cotée à 20.03 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.15%, a clôturé hier à 20.00 et son volume d'échange a atteint 169. Le graphique en temps réel du cours de T-PC présente ces mises à jour.
L'action AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter verse-t-elle des dividendes ?
AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter est actuellement valorisé à 20.03. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 4.92% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de T-PC.
Comment acheter des actions T-PC ?
Vous pouvez acheter des actions AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter au cours actuel de 20.03. Les ordres sont généralement placés à proximité de 20.03 ou de 20.33, le 169 et le -0.05% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de T-PC sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action T-PC ?
Investir dans AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter implique de prendre en compte la fourchette annuelle 18.25 - 20.62 et le prix actuel 20.03. Beaucoup comparent 2.19% et 4.92% avant de passer des ordres à 20.03 ou 20.33. Consultez le graphique du cours de T-PC en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action AT&T INC. ?
Le cours le plus élevé de AT&T INC. l'année dernière était 20.62. Au cours de 18.25 - 20.62, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 20.00 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action AT&T INC. ?
Le cours le plus bas de AT&T INC. (T-PC) sur l'année a été 18.25. Sa comparaison avec 20.03 et 18.25 - 20.62 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de T-PC sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action T-PC a-t-elle été divisée ?
AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 20.00 et 4.92% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 20.00
- Ouverture
- 20.04
- Bid
- 20.03
- Ask
- 20.33
- Plus Bas
- 19.95
- Plus Haut
- 20.10
- Volume
- 169
- Changement quotidien
- 0.15%
- Changement Mensuel
- 2.19%
- Changement à 6 Mois
- 4.92%
- Changement Annuel
- 4.92%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4