Moedas / SWKH
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
SWKH: SWK Holdings Corporation
14.51 USD 0.02 (0.14%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SWKH para hoje mudou para -0.14%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 14.51 e o mais alto foi 14.53.
Veja a dinâmica do par de moedas SWK Holdings Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SWKH Notícias
- Earnings call transcript: SWK Holdings beats Q2 2025 EPS forecast
- Swk Posts 77% Profit Jump in Fiscal Q2
- SWK Holdings extends equity plan to 2030 after shareholder nod
- Earnings call transcript: SWK Holdings beats Q1 2025 earnings expectations
- Top 3 Financial Stocks That Could Blast Off In Q2 - Fiserv (NYSE:FI), SWK Holdings (NASDAQ:SWKH)
- SWK Holdings Corporation (SWKH) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Faixa diária
14.51 14.53
Faixa anual
13.17 20.49
- Fechamento anterior
- 14.53
- Open
- 14.53
- Bid
- 14.51
- Ask
- 14.81
- Low
- 14.51
- High
- 14.53
- Volume
- 3
- Mudança diária
- -0.14%
- Mudança mensal
- -2.68%
- Mudança de 6 meses
- -17.09%
- Mudança anual
- -15.64%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh