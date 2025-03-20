货币 / SWKH
SWKH: SWK Holdings Corporation
14.50 USD 0.10 (0.68%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SWKH汇率已更改-0.68%。当日，交易品种以低点14.50和高点14.63进行交易。
关注SWK Holdings Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
SWKH新闻
- Earnings call transcript: SWK Holdings beats Q2 2025 EPS forecast
- Swk Posts 77% Profit Jump in Fiscal Q2
- SWK Holdings extends equity plan to 2030 after shareholder nod
- Earnings call transcript: SWK Holdings beats Q1 2025 earnings expectations
- Top 3 Financial Stocks That Could Blast Off In Q2 - Fiserv (NYSE:FI), SWK Holdings (NASDAQ:SWKH)
- SWK Holdings Corporation (SWKH) Q4 2024 Earnings Call Transcript
日范围
14.50 14.63
年范围
13.17 20.49
- 前一天收盘价
- 14.60
- 开盘价
- 14.63
- 卖价
- 14.50
- 买价
- 14.80
- 最低价
- 14.50
- 最高价
- 14.63
- 交易量
- 11
- 日变化
- -0.68%
- 月变化
- -2.75%
- 6个月变化
- -17.14%
- 年变化
- -15.70%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值