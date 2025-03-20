通貨 / SWKH
SWKH: SWK Holdings Corporation
14.58 USD 0.05 (0.34%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SWKHの今日の為替レートは、0.34%変化しました。日中、通貨は1あたり14.51の安値と14.58の高値で取引されました。
SWK Holdings Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
SWKH News
- Earnings call transcript: SWK Holdings beats Q2 2025 EPS forecast
- Swk Posts 77% Profit Jump in Fiscal Q2
- SWK Holdings extends equity plan to 2030 after shareholder nod
- Earnings call transcript: SWK Holdings beats Q1 2025 earnings expectations
- Top 3 Financial Stocks That Could Blast Off In Q2 - Fiserv (NYSE:FI), SWK Holdings (NASDAQ:SWKH)
- SWK Holdings Corporation (SWKH) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
14.51 14.58
1年のレンジ
13.17 20.49
- 以前の終値
- 14.53
- 始値
- 14.53
- 買値
- 14.58
- 買値
- 14.88
- 安値
- 14.51
- 高値
- 14.58
- 出来高
- 5
- 1日の変化
- 0.34%
- 1ヶ月の変化
- -2.21%
- 6ヶ月の変化
- -16.69%
- 1年の変化
- -15.23%
