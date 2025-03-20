Valute / SWKH
SWKH: SWK Holdings Corporation
14.41 USD 0.17 (1.17%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SWKH ha avuto una variazione del -1.17% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 14.41 e ad un massimo di 14.50.
Segui le dinamiche di SWK Holdings Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
SWKH News
- Earnings call transcript: SWK Holdings beats Q2 2025 EPS forecast
- Swk Posts 77% Profit Jump in Fiscal Q2
- SWK Holdings extends equity plan to 2030 after shareholder nod
- Earnings call transcript: SWK Holdings beats Q1 2025 earnings expectations
- Top 3 Financial Stocks That Could Blast Off In Q2 - Fiserv (NYSE:FI), SWK Holdings (NASDAQ:SWKH)
- SWK Holdings Corporation (SWKH) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Intervallo Giornaliero
14.41 14.50
Intervallo Annuale
13.17 20.49
- Chiusura Precedente
- 14.58
- Apertura
- 14.46
- Bid
- 14.41
- Ask
- 14.71
- Minimo
- 14.41
- Massimo
- 14.50
- Volume
- 37
- Variazione giornaliera
- -1.17%
- Variazione Mensile
- -3.35%
- Variazione Semestrale
- -17.66%
- Variazione Annuale
- -16.22%
21 settembre, domenica