통화 / SWKH
SWKH: SWK Holdings Corporation
14.41 USD 0.17 (1.17%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SWKH 환율이 오늘 -1.17%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 14.41이고 고가는 14.50이었습니다.
SWK Holdings Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SWKH News
- Earnings call transcript: SWK Holdings beats Q2 2025 EPS forecast
- Swk Posts 77% Profit Jump in Fiscal Q2
- SWK Holdings extends equity plan to 2030 after shareholder nod
- Earnings call transcript: SWK Holdings beats Q1 2025 earnings expectations
- Top 3 Financial Stocks That Could Blast Off In Q2 - Fiserv (NYSE:FI), SWK Holdings (NASDAQ:SWKH)
- SWK Holdings Corporation (SWKH) Q4 2024 Earnings Call Transcript
일일 변동 비율
14.41 14.50
년간 변동
13.17 20.49
- 이전 종가
- 14.58
- 시가
- 14.46
- Bid
- 14.41
- Ask
- 14.71
- 저가
- 14.41
- 고가
- 14.50
- 볼륨
- 37
- 일일 변동
- -1.17%
- 월 변동
- -3.35%
- 6개월 변동
- -17.66%
- 년간 변동율
- -16.22%
20 9월, 토요일