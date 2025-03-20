Währungen / SWKH
SWKH: SWK Holdings Corporation
14.58 USD 0.05 (0.34%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SWKH hat sich für heute um 0.34% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 14.51 bis zu einem Hoch von 14.58 gehandelt.
Verfolgen Sie die SWK Holdings Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
SWKH News
- Earnings call transcript: SWK Holdings beats Q2 2025 EPS forecast
- Swk Posts 77% Profit Jump in Fiscal Q2
- SWK Holdings extends equity plan to 2030 after shareholder nod
- Earnings call transcript: SWK Holdings beats Q1 2025 earnings expectations
- Top 3 Financial Stocks That Could Blast Off In Q2 - Fiserv (NYSE:FI), SWK Holdings (NASDAQ:SWKH)
- SWK Holdings Corporation (SWKH) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
14.51 14.58
Jahresspanne
13.17 20.49
- Vorheriger Schlusskurs
- 14.53
- Eröffnung
- 14.53
- Bid
- 14.58
- Ask
- 14.88
- Tief
- 14.51
- Hoch
- 14.58
- Volumen
- 5
- Tagesänderung
- 0.34%
- Monatsänderung
- -2.21%
- 6-Monatsänderung
- -16.69%
- Jahresänderung
- -15.23%
