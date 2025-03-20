KurseKategorien
Währungen / SWKH
Zurück zum Aktien

SWKH: SWK Holdings Corporation

14.58 USD 0.05 (0.34%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SWKH hat sich für heute um 0.34% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 14.51 bis zu einem Hoch von 14.58 gehandelt.

Verfolgen Sie die SWK Holdings Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SWKH News

Tagesspanne
14.51 14.58
Jahresspanne
13.17 20.49
Vorheriger Schlusskurs
14.53
Eröffnung
14.53
Bid
14.58
Ask
14.88
Tief
14.51
Hoch
14.58
Volumen
5
Tagesänderung
0.34%
Monatsänderung
-2.21%
6-Monatsänderung
-16.69%
Jahresänderung
-15.23%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K