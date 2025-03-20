Валюты / SWKH
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
SWKH: SWK Holdings Corporation
14.60 USD 0.04 (0.27%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SWKH за сегодня изменился на -0.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.60, а максимальная — 14.85.
Следите за динамикой SWK Holdings Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости SWKH
- Earnings call transcript: SWK Holdings beats Q2 2025 EPS forecast
- Swk Posts 77% Profit Jump in Fiscal Q2
- SWK Holdings extends equity plan to 2030 after shareholder nod
- Earnings call transcript: SWK Holdings beats Q1 2025 earnings expectations
- Top 3 Financial Stocks That Could Blast Off In Q2 - Fiserv (NYSE:FI), SWK Holdings (NASDAQ:SWKH)
- SWK Holdings Corporation (SWKH) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
14.60 14.85
Годовой диапазон
13.17 20.49
- Предыдущее закрытие
- 14.64
- Open
- 14.85
- Bid
- 14.60
- Ask
- 14.90
- Low
- 14.60
- High
- 14.85
- Объем
- 7
- Дневное изменение
- -0.27%
- Месячное изменение
- -2.08%
- 6-месячное изменение
- -16.57%
- Годовое изменение
- -15.12%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.