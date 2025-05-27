Moedas / SVRA
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
SVRA: Savara Inc
3.63 USD 0.03 (0.83%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SVRA para hoje mudou para 0.83%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 3.55 e o mais alto foi 3.64.
Veja a dinâmica do par de moedas Savara Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SVRA Notícias
- Guggenheim raises Savara stock price target to $11 on manufacturing updates
- H.C. Wainwright raises Savara stock price target to $8 on larger patient pool
- Savara Inc. (SVRA) Upgraded to Buy After FDA CMC Breakthrough
- 3 Best Stocks to Buy Now, 8/22/2025, According to Top Analysts - TipRanks.com
- Savara stock rating reiterated by JMP on strong Phase 3 data
- Savara’s autoimmune PAP treatment shows positive phase 3 results
- Savara partner to present data on dried blood spot test for aPAP diagnosis
- Savara stock rating upgraded to Buy by H.C. Wainwright on BLA resubmission plans
- Oppenheimer raises Savara stock price target to $6 on BLA resubmission plans
- Savara: Repairing The Molbreevi aPAP Opportunity After RTF (NASDAQ:SVRA)
- Savara Inc: director Hawkins buys $98k in shares
- savara elects board members and approves proposals at annual meeting
- SVRA ALERT: Savara Inc. Investigated For Possible Securities Fraud; Investors Who Lost Money Should Contact Block & Leviton To Potentially Recover Losses
- Oppenheimer assumes Savara stock at outperform, sets $5 price target
- Savara director Joseph McCracken buys $20,825 in stock
- This Starbucks Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Thursday - GE Vernova (NYSE:GEV), Salesforce (NYSE:CRM)
- Savara stock rating cut to Neutral by H.C. Wainwright
- Guggenheim cuts Savara stock target to $8, maintains Buy rating
- Savara stock price target cut to $2 at Evercore ISI
- Why Is Rare Lung Disease-Focused Savara Stock Trading Lower On Tuesday? - Savara (NASDAQ:SVRA)
- Tesla, Nvidia lead Tuesday’s market cap stock movers
- Dow Surges Over 600 Points; US Durable Goods Orders Fall in April - MAC Copper (NYSE:MTAL), E2open Parent Holdings (NYSE:ETWO)
- Tesla and CoreWeave lead Tuesday’s market cap stock movers
- Nasdaq Jumps Over 300 Points On EU Tariff Delay; AutoZone Posts Downbeat Earnings - E-Home Household Service (NASDAQ:EJH), AutoZone (NYSE:AZO)
Faixa diária
3.55 3.64
Faixa anual
1.89 4.30
- Fechamento anterior
- 3.60
- Open
- 3.59
- Bid
- 3.63
- Ask
- 3.93
- Low
- 3.55
- High
- 3.64
- Volume
- 706
- Mudança diária
- 0.83%
- Mudança mensal
- 10.67%
- Mudança de 6 meses
- 25.61%
- Mudança anual
- -13.98%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh