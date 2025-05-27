Valute / SVRA
SVRA: Savara Inc
3.53 USD 0.07 (1.94%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SVRA ha avuto una variazione del -1.94% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.50 e ad un massimo di 3.65.
Segui le dinamiche di Savara Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
3.50 3.65
Intervallo Annuale
1.89 4.30
- Chiusura Precedente
- 3.60
- Apertura
- 3.61
- Bid
- 3.53
- Ask
- 3.83
- Minimo
- 3.50
- Massimo
- 3.65
- Volume
- 2.239 K
- Variazione giornaliera
- -1.94%
- Variazione Mensile
- 7.62%
- Variazione Semestrale
- 22.15%
- Variazione Annuale
- -16.35%
20 settembre, sabato