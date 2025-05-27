QuotazioniSezioni
Valute / SVRA
Tornare a Azioni

SVRA: Savara Inc

3.53 USD 0.07 (1.94%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SVRA ha avuto una variazione del -1.94% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.50 e ad un massimo di 3.65.

Segui le dinamiche di Savara Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SVRA News

Intervallo Giornaliero
3.50 3.65
Intervallo Annuale
1.89 4.30
Chiusura Precedente
3.60
Apertura
3.61
Bid
3.53
Ask
3.83
Minimo
3.50
Massimo
3.65
Volume
2.239 K
Variazione giornaliera
-1.94%
Variazione Mensile
7.62%
Variazione Semestrale
22.15%
Variazione Annuale
-16.35%
20 settembre, sabato