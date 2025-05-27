通貨 / SVRA
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
SVRA: Savara Inc
3.60 USD 0.00 (0.00%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SVRAの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり3.55の安値と3.68の高値で取引されました。
Savara Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SVRA News
- Guggenheim raises Savara stock price target to $11 on manufacturing updates
- H.C. Wainwright raises Savara stock price target to $8 on larger patient pool
- Savara Inc. (SVRA) Upgraded to Buy After FDA CMC Breakthrough
- 3 Best Stocks to Buy Now, 8/22/2025, According to Top Analysts - TipRanks.com
- Savara stock rating reiterated by JMP on strong Phase 3 data
- Savara’s autoimmune PAP treatment shows positive phase 3 results
- Savara partner to present data on dried blood spot test for aPAP diagnosis
- Savara stock rating upgraded to Buy by H.C. Wainwright on BLA resubmission plans
- Oppenheimer raises Savara stock price target to $6 on BLA resubmission plans
- Savara: Repairing The Molbreevi aPAP Opportunity After RTF (NASDAQ:SVRA)
- Savara Inc: director Hawkins buys $98k in shares
- savara elects board members and approves proposals at annual meeting
- SVRA ALERT: Savara Inc. Investigated For Possible Securities Fraud; Investors Who Lost Money Should Contact Block & Leviton To Potentially Recover Losses
- Oppenheimer assumes Savara stock at outperform, sets $5 price target
- Savara director Joseph McCracken buys $20,825 in stock
- This Starbucks Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Thursday - GE Vernova (NYSE:GEV), Salesforce (NYSE:CRM)
- Savara stock rating cut to Neutral by H.C. Wainwright
- Guggenheim cuts Savara stock target to $8, maintains Buy rating
- Savara stock price target cut to $2 at Evercore ISI
- Why Is Rare Lung Disease-Focused Savara Stock Trading Lower On Tuesday? - Savara (NASDAQ:SVRA)
- Tesla, Nvidia lead Tuesday’s market cap stock movers
- Dow Surges Over 600 Points; US Durable Goods Orders Fall in April - MAC Copper (NYSE:MTAL), E2open Parent Holdings (NYSE:ETWO)
- Tesla and CoreWeave lead Tuesday’s market cap stock movers
- Nasdaq Jumps Over 300 Points On EU Tariff Delay; AutoZone Posts Downbeat Earnings - E-Home Household Service (NASDAQ:EJH), AutoZone (NYSE:AZO)
1日のレンジ
3.55 3.68
1年のレンジ
1.89 4.30
- 以前の終値
- 3.60
- 始値
- 3.59
- 買値
- 3.60
- 買値
- 3.90
- 安値
- 3.55
- 高値
- 3.68
- 出来高
- 2.070 K
- 1日の変化
- 0.00%
- 1ヶ月の変化
- 9.76%
- 6ヶ月の変化
- 24.57%
- 1年の変化
- -14.69%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K